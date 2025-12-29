ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
しきたりに沿ってみて。
昔ながらの風習を楽しみましょう。
大晦日の年越しそば、元旦のお雑煮、初日の出、初詣、初夢や書初めなど、すべてをクリアしなくてもいいのですが、「これはやっておこうかな？」を実践していくと、しみじみと心温まる時間を過ごせそう。今年の目標を掲げてみたり、これからについて、身近な人と話したりするのもオススメです。
外出は、大人の分別が役に立ちそう。防寒対策をしっかりする、行列や渋滞回避術を考えるなど、経験を元に快適な冬休みを実現させましょう。お仕事がある人は、責任感がカギに。
愛は、リスペクトをベースに大発展。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）1年の計は元旦にあり。
