おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
マイペースでやっていく。
運気はハイテンション。
1年の終わり、新年の始まりで、浮足立ったムードに包まれそう。「せっかくだから」「年に一度だから」とぜいたくやスペシャルな企画に誘われやすいようです。
でも、「そういうのは、もういい」という心境なのでは？ 無理に付き合うよりも、お留守番を選ぶのが今の気分に合うし、ゆっくりできそうです。お出掛けよりもくつろぎタイムを重視して、命の洗濯をしましょう。
ただ、刺激不足からネットショッピングに目が向きやすいのが心配なところ。買うなら、自分の目で確かめて。
デートは、誘いや提案に乗ると楽しい一日に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）人は人、あなたはあなた。
