約230万円!? ホンダ「“新”N-BOX」

2025年12月11日、ホンダは軽自動車「N-BOX カスタム」に特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を発表しました。

「N-BOX」シリーズは長年にわたり国内販売トップクラスの人気を誇るモデルで、今回の特別仕様も注目を集めています。では、この新仕様について販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“新”N-BOX」です！ 画像で見る（20枚）

N-BOXは2011年の初代登場以来、広い室内空間と扱いやすさを両立した軽スーパーハイトワゴンとして支持されてきました。

現行型は2023年にフルモデルチェンジした3代目で、シンプルで上質なデザインと使い勝手の良さをさらに磨き上げています。

なかでもカスタムは、標準モデルよりも精悍で存在感のある外観を特徴とする派生グレードで、力強いフロントマスクや上質感の高い内装仕上げが魅力です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1790mm-1815mmで、乗車定員は4名。

外装はスクエアなフォルムを基調に、カスタム系らしい精悍なフロントマスクを採用。内装は水平基調のインパネと広い足元空間が特徴で、視界の良さと操作性を重視したレイアウトになっています。

パワートレインは自然吸気（NA）とターボの2種類を設定し、いずれもCVTを組み合わせます。最高出力はNAが58PS、ターボが64PSとなっています。

駆動方式はFFと4WDを用意。代表的な数値として、NA・FF車のWLTCモード燃費は21.5km／Lとなっています。

先進安全装備は「Honda SENSING」を全タイプに標準装備し、衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能など日常の安心を支えます。

今回発表された特別仕様車「BLACK STYLE」は、N-BOX カスタムの上質で精悍なデザインをさらに際立たせるため、ブラックをアクセントとした専用パーツを随所に取り入れたモデルです。

外装では、フォグライトガーニッシュやカスタムデザインフロントグリルにベルリナブラック塗装を施したほか、エンブレム類にはクリスタルブラック・パール塗装を採用。さらに、専用15インチアルミホイール（ベルリナブラック塗装）を組み合わせ、より引き締まった印象に仕上げています。

内装には、ピアノブラック塗装のドアオーナメントパネルやプライムスムースのドアライニングアームレストなどを特別装備し、落ち着きと高級感を両立した空間を演出しています。

N-BOXカスタム ブラックスタイルの車両価格（消費税込）は、206万3600円から233万900円です。

販売店でも早くも反応が出始めています。都内のホンダ販売店では、「問い合わせは多数いただいていますね。カスタムを検討しているお客さまからも興味を持っていただいています」と話します。

別の店舗でも「N-BOXは家族で使う方が多いので、派手すぎない黒の仕上げは安心感がありますね」と好意的な声が聞かれました。実際に販売現場でも関心は高く、特別仕様らしい上質感が評価されているようです。