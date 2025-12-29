女子大生×カレー、妄想もあり！？テレ東の新グルメドラマ「今日もカレーですか？」
女子大生×カレー×青春！テレ東の新グルメドラマ「今日もカレーですか？」が、12月29日（月）深夜24時放送。Webコミック配信サイトで連載中の同名漫画をドラマ化。実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす！
主演：田牧そらさん、共演：秋田汐梨さんにインタビュー。ご本人たちも「カレー大好き！」と笑顔で語る2人のカレー愛もお届け。
【動画】女子大生×カレー×青春、新グルメドラマ！田牧そら×秋田汐梨コメント
西葛西の老舗インドカレー店
――今回、初共演ですが、お互いのこれまでの印象や、共演してみての変化などを教えてください。
田牧「以前から秋田さんの出演作を観ていて、髪がロングの印象が強かったのですが、今回初めてお会いした時にショートヘアだったので『おぉっ！』と驚きました。ショートもとても似合っていて素敵です」
秋田「ありがとうございます。ここまで短くしたのは人生で初めてで、そう言ってもらえて嬉しいです。田牧さんは、最近だとドラマ『いつか、無重力の宙で』（NHK）のイメージが強くて、落ち着いた大人な印象だったので、19歳だと知ってびっくりしました。実際お会いしてみると“19歳”に違和感はないですが、やはり落ち着いているなと思いました」
田牧「撮影するうちにお互いのことをいろいろ知っていくと思いますが、現時点で“寝ることが好き”という共通点があることがわかりました(笑)」
秋田「休日の過ごし方がほぼ一緒でした(笑)」
田牧「休日はいっぱい寝て、映画を1人で観に行くところも同じで。私は、買い物は誰かと一緒が好きですが、映画は1人が心地いいんです」
秋田「私は買い物も映画も1人で大丈夫！」
田牧「なんでもできそうですよね！」
秋田「買い物は意見を聞きたくて姉と一緒に行くことはあります。行ったら行ったで連れ回します(笑)。映画は好きなジャンルありますか？」
田牧「基本的には何でも観ます。ホラーはちょっと苦手かな」
秋田「私も苦手です。また1つ共通点がありましたね！私は感動ものが好きで、泣きたい！(笑) 映画館で観た方がより感情移入できるので、感動系は映画館で観るようにしています」
「今日もカレーですか？」1皿目
――田牧さんは、地方から上京してきた女子大生・黒部ちな、秋田さんは、カレーをこよなく愛する遠藤夏美を演じます。それぞれのキャラクターをどうとらえて演じていますか？
田牧「長野から上京してきた“ちな”の東京でのキャンパスライフを描く物語でもあります。東京でいろんな初めてを経験して、そのつど世界が広がっていく感覚は共感するところが多いです。撮影で訪れたお店で、目の前にカレーが出てきて、見た時、食べた時の自分のリアクションが、台本に書かれていたちなとほぼ同じでした(笑)。ちなには妄想癖があって、すぐに妄想の世界へ行ってしまうんです(笑)。そこもかわいらしくて、そういう魅力もしっかり伝えられたらいいなと思っています」
秋田「夏美はカレーが本当に大好きな子です。目的のカレーを食べるためなら、その日にたまたま出会ったちなと2人でも食べに行ってしまうほど、その行動もすごいですよね(笑)。それくらいカレーで頭がいっぱいになっちゃうところが可愛らしいなと感じました。カレー愛が強くてカレーの説明や歴史を語りまくるんですが、複雑で難しい言葉も多く、熱量を持って伝えなくてはいけないので、最初は苦戦しました。そうしたカレーに夢中な時と普段のギャップを大切にしたくて、丁寧に表現していけたらいいなと思っています」
「今日もカレーですか？」1皿目
――1皿目は、東京都西葛西の老舗インドカレー店「スパイスマジック カルカッタ本店」へ。撮影でカレーを食べてのご感想は？
「今日もカレーですか？」1皿目
田牧・秋田「美味しかったです！」
秋田「本番では毎回焼きたてのナンを用意してくださって。リハーサルの時の冷めたものと、温かいナンにカレーを乗せた時では、映像としても見え方が全然違いました。そういう見せ方にもこだわって撮影しているので、画面ごしにも美味しさが伝わると思います」
田牧「西葛西がカレーの街だということも、初めて知りました。ホントにカレー屋さんが多くて、街を歩いていてもカレーの匂いがして食べたくなります！」
秋田「お店でナンを作っているところを見ることもできるんです」
田牧「そう！あれも感動しました！」
「今日もカレーですか？」1皿目
秋田「ナンが見えた瞬間に田牧さんが『わぁ！』と声をあげていて、リアルちなでかわいかったです(笑)」
田牧「つい声が出てしまいました…(笑)」
――ご自身のカレーへのこだわりや、好きなカレーなどはありますか？
秋田「キーマカレーをよく作ります。具材は玉ネギとニンジンとピーマンとひき肉で、こだわりというほどでもありませんが野菜を大ざっぱに切るのがポイントです。食感が出て楽しめるし美味しい気がします。キーマの中央にちょっとくぼみを作って卵黄を乗せて食べるのが定番ですね」
田牧「絶対に美味しいやつだ！それは秋田家のオリジナルなんですか？」
秋田「上京して自炊を始めて、最初に作ったのがキーマカレーなんです。サクッと作れるものを探していたらキーマカレーを見つけて。カレーって大量に作るイメージですが、キーマだとフライパンでシャシャッと1人分作れるので、ひとり暮らしの方にはオススメです」
田牧「私は、母が作ってくれるカレーが一番です！うちのカレーは、甘口で、野菜がたくさん入っていて、お肉はひき肉を使うのが特徴です。母は料理好きで、たまにタイのグリーンカレーも作ってくれますが、これも美味しいんです。実は、ちなと同じで、あまり外食でカレーを食べたことがなくて」
秋田「だから、ちなと同じリアクションだったんだ！」
田牧「そうかも(笑)。1日目のカレーも好きですが、2日目のカレーがこれがまた美味しくて大好きです。必ず大きなお鍋でたくさん作ってもらって、次の日も食べて、最後はカレーうどんでしめるまでがセットです(笑)」
秋田「それもいいですね！」
――ドラマ「今日もカレーですか？」の見どころは？
田牧「なにより私自身もカレーが大好きです。カレーってほっこりするし、心まで温かくなる料理だと思うので、観てくださる方々にもその温もりを感じてもらえたらうれしいです。楽しみながら、ほっこりしてください！」
秋田「やはり美味しそうなカレーが一番の魅力だと思います。このドラマを観ると絶対にお腹が空くと思うので気を付けてください(笑)。ちなの妄想も面白くて作品のアクセントになっています。ただのグルメドラマじゃない、そんな部分も楽しんでください」
「今日もカレーですか？」3皿目
今夜放送、テレ東の新たなグルメドラマ「今日もカレーですか？」は？
大学進学を機に上京した黒部ちな(田牧そら)は、初めての東京で迷子になっているところを同じ大学で同じ寮に住む遠藤夏美(秋田汐梨)に助けてもらう。ひょんなことから、一緒に夏美とカレーを食べることになったちな。母が作るカレー以外は食べたことがなかったちなは、奥深いカレーの虜になってしまう…！出会った仲間たちとともに、歴史あるカレーの名店やチェーン店を巡り、味だけでなく歴史や店の雰囲気などカレーの世界を味わい尽くすカレーなる青春グルメドラマ！
「今日もカレーですか？」3皿目
明日公開のインタビュー【後編】では、「カレーハウスCoCo壱番屋」のオリジナルカスタムの話を。
【プロフィール】
田牧そら（たまき・そら）
2006年8月2日生まれ。レビ朝日系）、「最高の教師1年後 私は生徒に■された」（日本テレビ系）、「スカイキャッスル」（テレビ朝日系）、「いつか、無重力の宙で」（NHK）などに出演。教養バラエティ「有吉のお金発見 突撃!カネオくん」（NHK）では日直アシスタントを務める。声優初挑戦のアニメ映画「この本を盗む者は」（2025年）が公開中。
秋田汐梨（あきた・しおり）
2003年3月19日生まれ。京都府出身。モデル、俳優として活躍中。ドラマ「恋愛バトルロワイヤル」「匿名の恋人たち」(ともにNetflix)、「3年C組は不倫してます。」（日本テレビ系）、「ふったらどしゃぶり」（MBS）、「私の彼が姉の夫になった理由」（毎日放送）、映画「リゾートバイト」(2023年公開)、「つぎとまります」（2024年公開）、「惑星ラブソング」（2025年公開）などに出演。
ヘアメイク／郡司梨瑚
スタイリスト／後原利基
（取材・文／伏見香織）