毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新の暖房器具です。

近年、強力な暖房能力、電源不要でライターがあれば着火できることからキャンプ用としても大人気の対流式ストーブ。大手家電量販店で販売される通常モデルだけでなく、オンライン限定色やアウトドアメーカーとのコラボ商品なども充実している。

ただし、利用するときは注意事項アリ。使用中は一酸化炭素中毒対策として換気を行なうのがマスト！ 1時間に1、2回、1〜2分のドアや窓を開けての換気が必要となる。そして、着火・消火直後は灯油の燃焼臭も発生。高頻度の換気を面倒と感じる場合はエアコン暖房を選ぶのが正解です！

【圧倒的な暖かさの対流式ストーブ！】

キャプテンスタッグ×コロナ石油ストーブ SL-51CSA-CT

キャプテンスタッグ／3万6800円

アウトドアテイストが強めのベージュ／ブラウンの限定カラーを採用。木造約13畳、コンクリートなら約18畳まで対応する圧倒的な暖房性能。お部屋全体をムラなく暖め、6リットルの燃料満タンで最大約12時間の燃焼が可能。対震自動消火装置が装備され、点火はライターでもOK。災害時の停電でも心強いモデル！

アウトドアで使うときに便利な「SL51型石油ストーブ専用収納ケース（ベージュ）」（1万2100円）も販売中。

キャプテンスタッグ×コロナ石油ストーブ SZ-32CS-CT

キャプテンスタッグ／3万7800円

本製品も限定色のベージュ／ブラウンを採用。木造約9畳、コンクリート約12畳に対応し、最大で約12.3時間の燃焼。もちろん、対震自動消火装置が装備。幅355mm×奥行355mm×高さ475mmで、「SZ32型石油ストーブ専用収納ケース（ベージュ）」（1万2100円）に収納して車載すればキャンプでもガンガン使い倒せますよ！

【小型で扱いやすい反射式ストーブ！】

RC-NS28

トヨトミ／2万2550円（トヨトミの公式オンラインストア限定販売）

本体背面を壁に寄せてお部屋のスペースを有効活用しつつ、部屋全体を暖める反射式ストーブ。一般的にはブラウン系のカラーが多い製品ですが、こちらはマットなグレージュカラーを採用。コンクリート約10畳、木造約7畳に対応し、対流式に比べ燃焼時のにおいが少ないのも推しポイント！

【人気モデルがアップデート！】

リフレクトヒーター ぽかエコー SH-LF251

シロカ／1万9800円

ヒーターの熱を反射板で反射しつつ、さらにファンと首振り機能で広範囲に温風をお届け。この独自機能により600Wの消費電力で、2倍の1200W相当の暖房効果がアリ。4脚のスタンド、床置きに対応してリビングやキッチンなど場所を選ばず設置できる。本体前面のカバーパーツを取り外して簡単に清掃できるメンテナンス性の高さも注目です！

【汎用性高すぎ、こたつ！】

シェルフ付き2WAYこたつ スペース

ユアサプライムス／3万2800円（幅90cmモデル） 3万7800円（幅120cmモデル）

天板下にオープンシェルフが設置されてエアコンやテレビのリモコン、タブレット端末などを収納可能。継脚の脱着でローテーブル・ソファ用テーブルとして利用でき、こたつ布団をかぶせて暖房器具としても大活躍。搭載される石英管ヒーターは弱運転で1時間約2.6円の超省エネ仕様！

取材・文／直井裕太