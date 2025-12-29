¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¡Ö»¨µ»ÃÄ¤ä¤ó¡×¿·º§à¤¢¡Á¤Á¤ã¤óá¾×·â¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹Æ°²è¤ËÂçÈ¿¶Á
¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤È¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡ÖPerfume¡×¤Îà¤¢¡Á¤Á¤ã¤óá¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¤¬¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿à¾×·â¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤ËÅÅ·âÅª¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¤¢¡Á¤Á¤ã¤óá¡£¡Ö2025Ç¯¤â½µ2 ¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ÎÅ´ËÀ¤ò¼´¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ¤ò1²óÅ¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤È¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢¡¢¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¤Î¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢»¨µ»ÃÄ¤ä¤ó¡×¡ÖÂÎ´´¤¨¤°¡×¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ¨¤¯¤ÆÂº·É¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£