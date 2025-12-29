¿·º§3¥«·î¡¢¾¾°æ°¦è½àÈëÅòÆþÍáá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä 4K¤Ç¤âÄ¶åºÎï¡×¡Ö¹ÈÍÕ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÀä·Ê¤ò¸«¤¿¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï³ÊÊÌ¡Ä¡×
¡¡·ëº§È¯É½¤«¤é3¥«·î¡Ä¡£½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½¤¬àÈëÅòÆþÍáá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤ËNHKBSP4K¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²¹ÀôÈÖÁÈ¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤Àä·Ê¤ÎÈëÅò¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾¾°æ¡£¡Ö¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀã¤Þ¤Ç¸«¤ì¤ÆìÔÂô¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£»³ÅÐ¤ê¤·¤ÆÀä·Ê¤ò¸«¤¿¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Åò¤±¤à¤ê¤Î¤Ü¤ë²¹Àô¤Ë¾Ð´é¤Ç²¹¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·º§½÷Í¥¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈ©åºÎï¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¡¼¡×¡ÖÈ±¾þ¤êÅª¤Ê¹ÈÍÕ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²¹ÀôÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡Ä¤µ¤¹¤¬¡Ä 4K¤Ç¤âÄ¶åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾°æ¤Ï2009Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤â³èÌö¡£º£Ç¯9·î¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎKOHEI¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Äï¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏJ2¤Î¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾¾°æÏ¡Ç·¡£