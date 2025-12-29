1746枚のマイクラのスクショでコマ撮りアニメを作ってみた！ まるで教育番組のようなクオリティーに「天才」「センスも根気もスゲェ」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『うごけ！マインクラフト』というパッカーさんの動画です。

マインクラフトといえば、四角いブロックを積み上げて自由に世界を作るゲーム。しかし、もしそのブロックたちが形を変え、動き出したら……？そんな想像を圧倒的なクオリティで形にした動画が投稿されています。制作者はパッカーさん。

動画は「Move」という音声とともに、一つのブロックがバラバラに分解するシーンから始まります。この動画は音声で流れる「動詞」に合わせてブロックが形を変えていきます。

たとえば「Freeze」では波打つ水ブロックが一瞬にして複雑な氷の結晶へ。「Cook」では茶色のブロックがケーキになり、「Melt」で溶けて溶岩へと変化します。ブロックを使って液体のような滑らかさや、生き物のような愛らしい動きを表現している演出は、まさに魔法のようです。

この動画が単なるCGアニメーションと一線を画しているのは、その制作手法にあります。動画説明欄によると、なんと1746枚のスクリーンショットでできているとのこと。つまり、マインクラフト内で1枚ずつ撮影して「ストップモーション（コマ撮り）」で制作しているのです。

とくに「Glow」「Shine」「Sparkle」「Flash」などの光の表現は見事。どうやってこの映像を作り出しているのか、一見では想像がつきません。映像だけでなく、軽快なBGMとリズムに合わせた効果音も、動画をより楽しいものにしています。

この動画を見た誰しもが、動くブロックにきっと目を奪われることでしょう。ぜひニコニコ動画でフルバージョンを楽しんでみてください。

