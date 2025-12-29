大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、30回目の出場となる歌手の天童よしみ（71）が囲み取材に応じた。

天童は「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」と題して、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とコラボする。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。

「毎年、頑張る気持ちを込めて歌っているんですけど、今年は特別な思いで。もう本当にファイトにファイトで」と意気込んだ。ミャクミャクとのコラボを「本当に踊るんですよ。気持ち良いくらいキレキレのダンスをしてくれる」と猛アピール。「本当に元気になりますね。私もうれしいです」と喜んだ。

30回目の節目の紅白。「毎年、毎年新しい気持ちを忘れずに。緊張感が今でも凄いし、これがあるから頑張れるんだなと思います」と力を込めた。

2025年を漢字1文字で「百」と表現。「自分自身でも信じられないほどのステージをずっと歌ってきました。昭和100年でもあるし、100曲歌って6時間ステージにいた経験」と振り返り、「それから100歳まで歌う。私はこれを絶対に果たします」と力強く宣言した。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。