女性5人組「NewJeans」の所属レーベル「ADOR」は29日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーのダニエルについて専属契約の解除を通告したと発表した。

「ADOR」は「NewJeansメンバー復帰に関してご案内いたします」とし、メンバーとの話し合いの現状について説明。ハニは「ご家族と共に韓国を訪れ、ADORと長時間にわたり深く話し合いをしました。その過程で、これまでの出来事を振り返り、客観的に事案を見つめ直す時間を持ちました。対話の末、ハニは裁判所の判決を尊重し、ADORと共に活動することを決定いたしました」とした。

ミンジについても「ADORと対話を重ねており、相互理解を深めるための議論を継続しています」と説明した。

一方で、ダニエルに関しては「NewJeansのメンバーであり、ADOR所属アーティストとして共に活動することは困難であると判断し、当社は本日、専属契約解除を通告いたしました」と説明。さらに、「今回の紛争状況を招き、NewJeansからの離脱と復帰遅延に重大な責任があるダニエルの家族1名とミン・ヒジン元代表に対しては、法的責任を追及する予定です」とも記した。

その上で「ADORは、事案を円満に解決し、一日も早くNewJeansがファンの皆様の元に戻れるよう最善を尽くします」とした。

NewJeansをめぐっては昨年11月、ADORの代表だったミン・ヒジン氏が解任されたことから、ADOR側に専属契約の解除を宣言。新グループ名を「NJZ」とし、独自に活動を続けてきた。

一方で、ADOR側は専属契約は有効だと主張し、今年10月に韓国の裁判所が「契約は有効」とする判決を下した。その後、11月にヘリン、ヘインの2人がADORで活動を続けると発表。韓国メディアはハニ、ミンジ、ダニエルについても復帰する意向でメンバー5人全員が復帰する見通しと報じていた。