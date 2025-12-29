Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï5Ëü0550±ß¡¡°ì»þ400±ß°Â¡¢ÊÆ¹ñ³ô°Â¤¬ÇÈµÚ
¡¡½µÌÀ¤±29Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¡¢Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ400±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ200±ß22Á¬°Â¤Î5Ëü0550±ß17Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï3.21¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3426.27¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤ê¤Ë¤â²¡¤µ¤ì¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ê¤É³ô²Á¿å½à¤¬¹â¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢Áê¾ìÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£