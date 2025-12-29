GACKT、衆院議員・松原仁氏との食事で人柄を絶賛「マジか？若ッ！」と驚き
ミュージシャンのGACKTが29日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。衆議院議員の松原仁氏と食事をしたことを明かし、その人柄を称賛したことが話題となっている。
GACKTは「縁あって、ある政治家と食事をすることになった」と報告。「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！」「ノリが異様に良くとにかく面白い」と、その卓越した話術や人柄を絶賛した。
また、間近で感じた印象として「【勢いとパワー】」を挙げ、「圧倒されたが不思議と心地いい」と心境を吐露。年齢を聞いた際には「『マジか？若ッ！』と思わず声が出た」と、その若々しさに驚いたという。
この経験から「ボクも、仕事で疲れたなどと言ってる場合じゃねーな…、そう思わされた夜」と、大きな刺激を受けた様子。「応援でも礼賛でもない」と前置きしつつ、「やはり政治家には、エネルギーが必要だということ」と持論をつづった。投稿の最後では「松原仁さん。いやぁ、楽しい時間でした」と食事相手の正体を明かし、自身のコンサートに招待するメッセージも添えている。
この投稿には、ファンから「政治家というよりボスキャラだった件」「仁さんじゃないですか！お会いして意見交換出来るなんて羨ましい」「松原さん、最高です」などの声が寄せられ、意外な交流に多くの反響が集まっている。
