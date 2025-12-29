大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。

３０回目の出場となる演歌歌手の天童よしみは「あんたの花道〜ミャクミャクダンスＳＰ〜」を披露。紅白で「あんたの花道」を歌唱するのは２００２、１６、２０、２１、２４年に続き６度目で、今回は大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とコラボしたダンスにも注目だ。

本番を目前に控え「毎年頑張る気持ちでいるけど、今年は特別な思い。自分でも近づいてきた緊張がすごいけど、これがあるから頑張れるんだ」と気持ちを引き締めた。

万博開催期間中から度々コラボしているミャクミャクの存在を「本当に踊るんですよ。気持ちいいくらいキレキレのダンスをしてくれるし、サウンドに合わせてすばらしいダンスを繰り広げる。元気になる」。共にダンスする「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」、「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」についても「とにかくかわいくて」と頬を緩ませた。

１１月に「昭和１００年記念・１００曲コンサート〜昭和から令和へ、時代を越えて歌い継ぐ心〜」で６時間続けて１００曲を歌唱。「１００曲目を歌ったときにますます上の声がでたと自信がついた」と振り返り、今年一年を振り返る漢字には「百」。「昭和”百”年、”百”曲歌って６時間ステージにいた経験、”百”歳まで歌う。これは私、絶対果たします」とガッツポーズ。来年に向けては「リクエストで（ファンの）ふるさとに行く」と企画を明かした。

この日、紅白からの勇退を決めた郷ひろみにも言及。「そんなにビシっと決めなくていいのに。もったいない」とポツり。「同世代だからさみしいなと感じるけど、倒れるほどの大ショックというのは…自分自身のけじめなんでしょうね」と思いをくんだ。