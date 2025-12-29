¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔÚîÊ¿¡Ö¥±¥Ä¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤Æ²ò»¶¤Î´íµ¡¡×¤È¹ðÇò¡¡¿·º§Î¹¹Ô¤ÇºÊ¤È£²£´²ó¥±¥ó¥«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¡ÊÄÔÚîÊ¿¡¢¥±¥Ä¡Ë¤¬£²£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¡Ö½Ë£±£µ¼þÇ¯¡ª¡ª·Ý¿ÍÊóÆ»£²£°£²£µ·Ý¿Í¥Ë¥å¡¼¥¹Âç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Á¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¥±¥Ä¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤Æ¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¥±¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃç¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢·Ý¿Í¤Ç¡£ÀèÇÚ¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¤Í¡ª¡Ù¤È¤«¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤â¡Ö¤ª¤ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä·ù¤¤¤À¤ï¡Á¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£Ç¯£··î¤Ë·ëº§¤·¤¿¥±¥Ä¤ÎºÊ¤â½Ð±é¤·¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ç£²£´²ó¥±¥ó¥«¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¡Ö²¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤ä¤í¡©¡¡´¶¼Õ¤·¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ÃÆ£¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ë¥«¥Þ¤¹¥ï¥±¡©¡×¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤È¥±¥Ä¤Ï¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡