アイドルグループ「ＩＬＬＩＴ」（アイリット）が２９日、東京・渋谷ＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。

「ＩＬＬＩＴ」は、昨年に引き続き２回目の出場。「Ａｌｍｏｎｄ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」を披露する。

ＩＲＯＨＡ（イロハ）は「会場に来た時、懐かしい感じすると思ってうれしかった。去年のステージよりも、魅力をアピールできるような成長した姿をお見せしたい」と意気込んだ。

また参加する「けん玉世界記録挑戦」に向けてもアピール。「かなり緊張しているんですけど、時間がある時にずっと練習しているので頑張りたい。（けん玉は）小学生の時、教室ですごく流行っていたのでちょっと自信はあります」と明かした。

ＭＯＫＡ（モカ）も「私たちもステージを頑張るので応援していただけるとうれしいです。去年よりももっと自信を持って、ステキなステージをお見せできるように頑張ります」と気合十分。

また、今年を振り返って「日本で単独公演することができて、夢が叶った１年だった。夢のようなすごく幸せな１年を送れた」と笑顔をみせた。