【12月26日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」2商品まとめてご紹介!
2025年1月の新商品スイーツ2品まとめてご紹介!
12月26日以降に購入できるローソン新商品スイーツ2品をピックアップしてご紹介! もちもち食感のどら焼きや、とろける食感のチーズケーキなど、気になる品が登場しています。
ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「どらもっち こしあん&ホイップ」(214円)
価格 : 214円
エネルギー : 234kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ローソンスイーツの定番『どらもっち』から新フレーバーが登場です。
北海道産小豆を使用した上品な甘さのこしあんと、コクのあるミルククリームを楽しめるこちら。もちもちとした食感のどら焼き生地で包み込んだ、2層仕立てになっています。和洋のおいしさが一度に楽しめる、満足感のある商品です。
「とろけるフロマージュ」(286円)
価格 : 286円
エネルギー : 199kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
口のなかでとろけるような、なめらかな食感が特徴のチーズケーキが登場。濃厚なチーズのコクと爽やかな後味を楽しめる贅沢な仕上がりで、食後のデザートや自分へのご褒美にぴったりの一品です。
まとめ
12月26日以降に購入できる新商品は、「どらもっち こしあん&ホイップ」や「とろけるフロマージュ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
