歌手の郷ひろみ（７０）が２９日、自身のＳＮＳで紅白歌合戦を今年限りで「一区切り」とすることを表明した。

インスタグラムに文書画像を投稿。「２０２５年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします」とした。

この日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、郷も参加した。紅白では、白組最多３８回目の出場で、代表曲「２億４千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」を歌唱する。

【郷ひろみコメント全文】

２０２５年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことを

ご報告いたします。

長きにわたり出演の機会をいただいたＮＨＫの皆さま、

そして応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

紅白歌合戦というステージは

ボクにとって挑戦であり成長の場でした。

今回の決断は「終わり」ではなく

一つの「節目」と思っています。

これからは、次の時代を担う若いアーティストの皆さんが、

この舞台でさらに輝いていくことを

心から応援していきたいと思っています。

そして、いつも支えてくださっているファンの皆さん。皆さんの存在が、紅白だけにかぎらず、

ボクをステージという場所へ

いつも前向きに導いてくれます。

本当にありがとう。

７０歳を迎えた今も、音楽への情熱はなにも変わりません。

これからも全力で向き合い、歌い続けます。

皆さんと一緒に歩んでいけたら、こんなに嬉（うれ）しいことはありません。

今年の紅白歌合戦も、どうぞ最後まで楽しんでください。

２０２５．１２．２９

郷 ひろみ