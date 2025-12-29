大政絢、自宅クリスマスで豪華手料理を披露 本格的な腕前に「おこぼれ頂戴したい」の声
女優でモデルの大政絢が自身のインスタグラムを更新。自宅で過ごしたクリスマスの様子を報告し、その豪華な手料理が注目を集めている。
大政は「クリスマス、みなさんいかが過ごしましたか？」とファンに問いかけ、メイクアップアーティストの宮本由梨氏の家族と「まったりおうちごはん」を楽しんだことを明かした。投稿では「朝から張り切って料理して」とつづり、自身で腕を振るった料理の写真を公開。宮本氏が持参したチキンも加わり、テーブルは一気にクリスマス仕様になったという。
また、以前レストランで食べた「ホタテのカルパッチョが忘れられず、どうしても再現したくて」と、本格的な一品に挑戦したエピソードも披露した。写真には、彩り豊かな料理が並ぶ、レストランさながらの華やかな食卓が写されている。さらに「今年は初めてクリスマスツリーもお迎え」したと明かし、充実した時間を過ごした様子を伝えた。
この投稿に対し、ファンからは「手作り料理凄く美味しそう」「おこぼれ頂戴したいです」といった称賛の声が多数寄せられている。
