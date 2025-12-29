今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、忙しいときですが、密度が濃くて充実した日々を過ごすことができそうです。実力を発揮できるチャンスがあるようなので、素晴らしいパフォーマンスを見せるようにしましょう。恋愛面は、これまで曖昧だった想いがはっきりしてきて、相手に素直な気持ちを伝えることができそうです。
★ワンポイントアドバイス★
子どもと一緒に遊んだり、自分自身が子どもに戻ったように、無邪気に過ごしてみましょう。心が満たされてリフレッシュできるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
