急須でいれて茶葉まで食べるのが最強！？ 茶カテキン驚きの脂肪燃焼効果とは【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

脂肪を落とす最強の飲み物は濃い緑茶

脂肪燃焼効果が高い苦み成分「茶カテキン」

緑茶独特の苦味や渋み。これは「茶カテキン」と呼ばれるポリフェノールの一種です。この茶カテキンには、脂肪の燃焼を促す効果があります。高濃度の緑茶を毎日摂取すると、肝臓や筋肉の脂肪代謝が上がり、脂肪が消費されやすくなることがわかっています。また、糖の吸収をゆるやかにし、食後の血糖値を上がりにくくする効果も。つまり、茶カテキンは脂肪を燃やし、脂肪を増やさないというダブルのやせパワーを秘めているのです。

ほかにも、抗菌作用による虫歯予防、抗酸化作用による動脈硬化防止など、茶カテキンにはさまざまな健康効果があります。さらに緑茶に含まれるテアニンにはリラックス効果があり、血圧の安定や認知症予防の効果も期待できます。

そんな緑茶の効果を最大限に得るには、急須で茶葉から濃いめにいれるのがおすすめです。もっと効果的なのは、使用済みの茶葉まで食べること。酢などで味つけすると、サラダ感覚で食べられるので試してみてください。

時間がないときなどはペットボトルの緑茶でもOK。その際は、ブレンド茶は避けて濃い緑茶を選びましょう。

飲み方のポイント

【１】1日かけてこまめに飲む

やせ成分は数時間で体外へ排出されてしまうので、こまめにとることが大事。

【２】食前に100mLを飲む

食前に飲むことで、食後の血糖値スパイクを抑えることができる。

【３】濃い緑茶を飲む

ブレンド茶ではなく、健康成分が多い濃い緑茶がおすすめ。急須でいれるのが一番ですが、難しい場合はペットボトルの濃い緑茶でもOK。

茶カテキンのパワーがすごい！

【活性酸素を減らす】 強力な抗酸化作用が細胞の酸化を防ぎ、老化を遅らせ、肌のシミやシワを防ぐ。 【脂肪の燃焼を促す】 高濃度の茶カテキンが肝臓や筋肉の脂肪代謝をアップする。 【コレステロール値を下げる】 悪玉（LDL）コレステロール値を低下させる効果が期待できる。 【高血圧の改善・予防】 テアニンのリラックス効果によって、血管の老化を防ぎ血流をよくし、高血圧予防に。 【糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の上昇を抑える】 食前に飲むことで、糖の吸収がゆるやかになり、食後の血糖値の急激な上昇を抑え、余分な脂肪が合成されるのを防ぐ。

急須でいれて茶葉まで食べるのが最強

1. 茶葉からいれる

急須を使って茶葉からいれるお茶が最強。茶葉に70～80度のお湯を加えたら、1～2分蒸らすのがポイント。

2. 茶葉を食べる

使用済みの茶葉にも効果あり。酢などで味つけしておひたしに。1日3gを目安に摂取を。

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳