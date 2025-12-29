急須でいれて茶葉まで食べるのが最強！？ 茶カテキン驚きの脂肪燃焼効果とは【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】
脂肪を落とす最強の飲み物は濃い緑茶
脂肪燃焼効果が高い苦み成分「茶カテキン」
緑茶独特の苦味や渋み。これは「茶カテキン」と呼ばれるポリフェノールの一種です。この茶カテキンには、脂肪の燃焼を促す効果があります。高濃度の緑茶を毎日摂取すると、肝臓や筋肉の脂肪代謝が上がり、脂肪が消費されやすくなることがわかっています。また、糖の吸収をゆるやかにし、食後の血糖値を上がりにくくする効果も。つまり、茶カテキンは脂肪を燃やし、脂肪を増やさないというダブルのやせパワーを秘めているのです。
ほかにも、抗菌作用による虫歯予防、抗酸化作用による動脈硬化防止など、茶カテキンにはさまざまな健康効果があります。さらに緑茶に含まれるテアニンにはリラックス効果があり、血圧の安定や認知症予防の効果も期待できます。
そんな緑茶の効果を最大限に得るには、急須で茶葉から濃いめにいれるのがおすすめです。もっと効果的なのは、使用済みの茶葉まで食べること。酢などで味つけすると、サラダ感覚で食べられるので試してみてください。
時間がないときなどはペットボトルの緑茶でもOK。その際は、ブレンド茶は避けて濃い緑茶を選びましょう。
飲み方のポイント【１】1日かけてこまめに飲む
やせ成分は数時間で体外へ排出されてしまうので、こまめにとることが大事。【２】食前に100mLを飲む
食前に飲むことで、食後の血糖値スパイクを抑えることができる。【３】濃い緑茶を飲む
ブレンド茶ではなく、健康成分が多い濃い緑茶がおすすめ。急須でいれるのが一番ですが、難しい場合はペットボトルの濃い緑茶でもOK。
茶カテキンのパワーがすごい！
急須でいれて茶葉まで食べるのが最強
1. 茶葉からいれる
急須を使って茶葉からいれるお茶が最強。茶葉に70～80度のお湯を加えたら、1～2分蒸らすのがポイント。
2. 茶葉を食べる
使用済みの茶葉にも効果あり。酢などで味つけしておひたしに。1日3gを目安に摂取を。
【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳