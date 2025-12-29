2026年の幕開けを飾る「初日の出」。2026年1月1日の朝は、太平洋側でも雲の広がる所がありますが、北海道の東部や関東から九州南部では「初日の出」を拝める所が多くなりそうです。気になる各地の「初日の出」の時刻をまとめました。

元旦の天気は?

2026年1月1日は、次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。



元旦の天気は、北海道の北部や南西部、東北の日本海側、北陸は雪が降るでしょう。近畿北部や山陰も雲に覆われ、所々で雪が降る見込みです。九州北部や沖縄も雲が広がりやすいでしょう。





北海道の東部は晴れて、初日の出を拝めそうです。東北の太平洋側は雲が広がり、雪雲の流れ込む所もあるでしょう。沿岸部の一部では雲の切れ間がありそうです。関東甲信や東海は晴れて、初日の出を見られる所が多くなりそうです。ただ、千葉県や茨城県では雲が広がりやすいでしょう。関東北部や長野県、岐阜県の山沿いでは雪が降りそうです。近畿や山陽、四国、九州南部は晴れて、初日の出を拝める所が多くなるでしょう。日の出の時間帯は一日の中で一番冷え込む時間帯です。万全な寒さ対策をして初日の出を楽しんでください。※なお、この予報は29日午前中時点の予想です。見えるエリアが多少変わる可能性がありますので、初日の出を見に行かれる際は最新の情報をご確認ください。

各地の初日の出の時刻は?

気になる各地の「初日の出」の時刻は、札幌が7時06分、秋田が7時00分、仙台が6時53分、東京が6時51分、名古屋が7時01分、大阪と金沢が7時05分、高知が7時10分、広島が7時16分、松江が7時17分、福岡が7時23分、鹿児島と那覇が7時17分です。



なお、日本の領土で最も早く「初日の出」となるのは、南鳥島の5時27分ですが、人は定住していません。人が住んでいる場所で最も早い「初日の出」は、小笠原諸島の父島の夜明山で6時17分となります。



島を除いて、北海道・本州・四国・九州でいちばん早く初日の出を見られるのは富士山の山頂(標高3776メートル)で6時42分です。標高が高い場所では平地より、日の出が早くなるため、東にある標高の低い場所よりも、初日の出を先に見ることができます。



北海道・本州、四国、九州の平地で最も早く「初日の出」となるのは、千葉県の犬吠埼(いぬぼうさき)で6時46分です。日本の領土で「初日の出」が一番遅いのは、日本最西端にある沖縄県の与那国島で7時32分です。