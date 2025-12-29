アジア株 韓国株大幅高、利下げ期待にSKハイニックス警告解除 上海株は9日続伸 アジア株 韓国株大幅高、利下げ期待にSKハイニックス警告解除 上海株は9日続伸

アジア株 韓国株大幅高、利下げ期待にSKハイニックス警告解除 上海株は9日続伸



東京時間11:11現在

香港ハンセン指数 25966.83（+147.90 +0.57%）

中国上海総合指数 3975.49（+11.81 +0.30%）

台湾加権指数 28766.40（+210.38 +0.74%）

韓国総合株価指数 4188.46（+58.78 +1.42%）

豪ＡＳＸ２００指数 8739.90（-22.80 -0.26%）



アジア株は豪州を除いて上昇。



韓国株は大幅上昇、約2カ月ぶり高値をつけている。

韓国中銀が「来年もさらなる利下げの余地を残しておく」との金融報告を公表したことで利下げ期待が復活している。韓国中銀は11月会合で声明文から「利下げ姿勢を維持する」との文言を削除したため、市場では利下げサイクルは終了したとの見方が広がっていた。



SKハイニックス急騰もポジティブ材料。

韓国証券取引所がSKハイニックスに対する「投資警告」を解除しことで同社株は5%超急騰、このままいけば1999年以来の高値で終える。NH投資証券は目標株価を88万ウォンに引き上げた。連日の株価急騰を受け今月11日に取引所は同社株の購入を禁止していた、SKハイニックス株は今年だけで200%超上昇している。



上海株は9営業日続伸、株価下支え期待の買いが続いている。

先週末に発表された中国11月の工業企業利益は-13.1%と急減、2024年9月以来1年超ぶりの大幅な下落幅を記録した。ただ、今年の経済成長は政府目標を達成できる可能性が高いため、当局が急いで景気支援策を打ち出すことはないだろう。その代わり政府系ファンド「国家隊」による株価下支えで投資家の懸念を和らげる。



中国財政省は来年「的を絞った」投資拡大を約束。また、経済成長の原動力である内需を支えるため家計所得の増加と消費刺激に取り組むことも発表した。来年も大規模ではなく控えめな支援策になる可能性。



香港株は3週間ぶり高値。BYDや吉利汽車控股、理想汽車など自動車関連の上げが目立つ。貴金属価格の上昇を受け紫金鉱業集団など金鉱株も軒並み上昇。アリババやJDドットコム、バイドゥなどハイテク関連の一角も上昇している。



龍湖集団や中国海外発展など不動産株も堅調。万科企業は1.2%高、社債37億元の返済猶予期間の30日間延長提案を債権者が承認したことで、ひとまず安堵。

