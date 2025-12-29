通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間７％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.67 4.66 6.76 5.17
1MO 8.85 5.35 7.31 5.88
3MO 9.05 5.69 7.64 6.40
6MO 9.24 5.86 7.99 6.81
9MO 9.33 6.03 8.21 7.12
1YR 9.41 6.22 8.37 7.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.73 6.60 6.00
1MO 7.80 7.87 6.56
3MO 8.26 8.57 6.90
6MO 8.69 8.91 7.02
9MO 8.97 9.13 7.15
1YR 9.15 9.37 7.32
東京時間11:03現在 参考値
ドル円の１週間物は落ち着いた水準
