　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.67　4.66　6.76　5.17
1MO　8.85　5.35　7.31　5.88
3MO　9.05　5.69　7.64　6.40
6MO　9.24　5.86　7.99　6.81
9MO　9.33　6.03　8.21　7.12
1YR　9.41　6.22　8.37　7.35

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.73　6.60　6.00
1MO　7.80　7.87　6.56
3MO　8.26　8.57　6.90
6MO　8.69　8.91　7.02
9MO　8.97　9.13　7.15
1YR　9.15　9.37　7.32
東京時間11:03現在　参考値

ドル円の１週間物は落ち着いた水準