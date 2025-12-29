大食い女性ユーチューバーのとぎもちが29日、自身のインスタグラムを更新。神経性胃炎で数日間療養すると明かした。

ベッドに寝転ぶ姿の写真を公開した上で「体調の悪化で夜間病院へ行ったところ 神経性胃炎とのことで 数日間療養することとなりました」と明かした。

続けて「検査の数値から貧血もひどく しばらく数日間は 今現在撮影しているもの以外の案件は 撮影を中断させていただく形となりました。ご迷惑おかけし申し訳ありません」と記述。

「すでに撮影済みのものが まだかなりありますので そちらは会社さんとお話ししつつ アップしていく形となります。ご迷惑おかけし申し訳ありません。とぎもち」と締めくくった。

とぎもちをめぐっては今月中旬以降、ネット上で食べた物を吐き出す動画が拡散されていた。そして23日に自身のインスタグラムでYouTubeの活動休止を発表。「仕事量がキャパオーバーした状態で、ここ数ヶ月かなり無理をした多忙な日々を過ごしてきました」とつづっていた。当該投稿には、食べ物を吐いたことに対しての言及はなかった。

とぎもちは香川出身で現在韓国在住。チャンネル登録者数は85万人。22日には「【ご報告】ここ数ヶ月の現状と今の私の状態。今後のことです」と題した動画をアップしていた。