「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、伊勢化学工業<4107.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場で伊勢化はストップ高。同社はヨウ素生産の世界大手。次世代エネルギーとして期待されるペロブスカイト太陽電池の主原料がヨウ素であることから、「ペロブスカイト」関連の位置づけで注目されることも多い。堅調な国際市況を背景に業績は好調。第３四半期決算発表とあわせ通期業績予想を上方修正し、従来の営業最高益予想に更に上乗せした。また、配当予想の増額や株式分割も発表した。株価は上値指向を強め、上場来高値圏を突き進んでいるが、目先高値警戒感も意識されているもよう。これを受け、売り予想数が上昇したようだ。



出所：MINKABU PRESS