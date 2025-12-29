À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¡È²ÎËû¡É¤ËÄÌ¤¸¤ëÉ½¸½¼Ô¤Îº²¡¡½é±é½Ð¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ÇÆÀ¤¿Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿·¶ÃÏ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬µÓËÜ¤È±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿ÆÃ½¸¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡¢12·î29Æü¤ËNHK¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²ÎËû¤È¤·¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¡¡²£ÉÍÎ®À±¤ÈÄÕ½Å¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ìÎÏ¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤È°ÛÀ±¿Í¤Î»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤òÉÁ¤¯¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×SF¥É¥é¥Þ¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ç´îÂ¿Àî²ÎËû¤ò±é¤¸¤¿À÷Ã«¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë²»³Ú²È¡¦ÅÏî´ÂöËá¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¤È¤³¤È¤ó¡É²»¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ÕÍßºî¤À¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢ÀîÀ¥ÍÛÂÀ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤é¡¢À÷Ã«¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ï½é±é½Ð¡¦½éµÓËÜ¤È¤Ê¤ëÀ÷Ã«¤Ë¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇËÜºî¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤¿Â¿Ë»¤Ê1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÖÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
――¤³¤ÎÅÙ¡¢ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À÷Ã«¾ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢À÷Ã«¡Ë¡§º£²ó²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÅÏî´ÂöËá¤µ¤ó¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ö²»¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤ËÀÐÂ¼¾ÂÀ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âNHK¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢´ë²è¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤â¤½¤â¡Ö²»¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À÷Ã«¡§Á°¤Ë¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤È¤¤â¡¢²»¤Î»Å¾å¤²¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤ã¤Ù¤ëÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤ò¼ª¤Ç°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²»¤À¤±¤ÎÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤Î¤È¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¤â¡È²è¡É¤ËÇû¤é¤ì¤º¼«Í³¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤Î¾å¤Çº£²ó¡¢SF¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
À÷Ã«¡§¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡ÖÃÏµå¤Î¿ÍÎà¤¬³°¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²»¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÁÛÁü¤¬¤É¤ó¤É¤óËÄ¤é¤à¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢±§Ãè¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±§Ãè¿Í¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥áー¥¸¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Â²»¤äÌÄ¤À¼¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î±§Ãè¿ÍÁü¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――º´¡¹ÌÚÌò¤ÎÀîÀ¥ÍÛÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º£¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À÷Ã«¡§¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾¯¤·º®ÆÙ¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾×ÆÍ¤ä¡¢Ê¿ÏÂ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¡¢²»¤À¤±¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢°Õ³°¤È°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
À÷Ã«¡§¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¡È²»¡É¤À¤±¤Çºî¤ë·Á¼°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç¤Ï±§Ãè¿Í¤¬¡È²»¡É¤Î³µÇ°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¡¢±§Ãè¿Í¤òÅÝ¤¹¥Ò¥ó¥È¤â¡È²»¡É¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï·è¤·¤Æ¡È¤À¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¡£º£²ó¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÇ¸å¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤ÎÆñ¤·¤µ
――À÷Ã«¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤¬½é±é½Ð¡¦½éµÓËÜ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»Å»ö°Ê³°¤ÇÊª¸ì¤òºî¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À÷Ã«¡§¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÆ±µéÀ¸¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤È°ì½ï¤Ë¼«¼ç±Ç²è¤òºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ËÜ¤«¼«¼ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¨»¿¤òÆÀ¤Æ¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤ÇµÓËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ï¾¡¼ê¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é±ÇÁü¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤â¤¹¤Ù¤Æ²»¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ü¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤Ç¤âÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¼¹É®ºî¶È¤Ï°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――À÷Ã«¤µ¤ó¤¬¥·¥çー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿ºÝ¤Ï¤´¼«¿È¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æºî¤ëÂ¦¤ËÅ°¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À÷Ã«¡§º£²ó¤Ï²»¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈµÒ´ÑÅª¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î¾ì¹ç¤Ï»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ç´Ñ¤ÈµÒ´Ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤â¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼ç´Ñ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÂ¦¤Î¥Öー¥¹¤«¤éÄ°¤¯¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¡¢¤Ç¤â°ì½Ö¤À¤±¼«Ê¬¤â½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÀ÷Ã«¤µ¤ó¤Î¤´´õË¾¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°Õ¿Þ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À÷Ã«¡§ÂçÃÎ¤¯¤ó¤È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ°ÊÁ°¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¤âÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¡ÊµÆÃÏ¡Ë¤Ë¤ÏÊª¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£ÂæËÜ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÀ¥¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤¦Ìò¤ÏÀâÌÀ¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀîÀ¥¤µ¤ó¤¬»ý¤Ä¡È¤¤¤¤È´¤±´¶¡É¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢À¿¼Â¤ÇÁÇÅ¨¤ËÄ°¤³¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¾¡¼ê¤ËÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ð±é¤ò²÷Âú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤ÜÅö¤Æ½ñ¤¤Ç¼¹É®¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ä¤ª»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À÷Ã«¡§¼ç±é¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤È¶¯¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤òÅª³Î¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂçÃÎ¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤¬²¿¤«¸À¤¦¤È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ½Ö»þ¤Ë°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀîÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì¸«¼å¡¹¤·¤¯¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¿®Ç°¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Ï¤½¤³¤Ë´Å¤¨¤ë·Á¤Ç¼«Ê¬¤¬ºîÉÊ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç»¶¤ê¤Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――±ÇÁüºîÉÊ¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤Þ¤¿±é½ÐÊýË¡¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
À÷Ã«¡§¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±ÇÁü¤Î¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤Þ¤º¤â¤Ã¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸²èÁü¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¶¦Í¤·¤¿¾å¤Ç±é½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼Çµï¤ÎÊý¸þÀ¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£±ÇÁüºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÃý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Õ³°¤È¾ðÊó¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤Î²»ÎÌ¤ä¥Èー¥ó°ì¤Ä¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¸²Ãø¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ËÜºî¤Ë¤Ï±§Ãè¿Í¤ÎÂ²»¤äÌÄ¤À¼¤Ê¤É¡¢Ã¯¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤²»¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºî²áÄø¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À÷Ã«¡§¤Þ¤ºÂ²»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È½ñ¤¤Ë¡Ö¥Ô¥Á¥ã¥Ô¥Á¥ã¤È¤¤¤¦Â²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤À¤±½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸ú²Ì¤ÎÊý¤¬¤É¤ó¤Ê²»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¹þ¤á¤Æ¡¢´º¤¨¤Æ¤½¤Î°ìÊ¸¤ËÎ±¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Û¥¦º½¤ÈÀöÂõ¤Î¤ê¤òº®¤¼¤¿¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ð¥±¥Ä¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¡È¥É¥·¥ã¥É¥·¥ã¡É¤È¤¤¤¦²»¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤¬¥°¥Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±§Ãè¿Í¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎÂöËá¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬ÅÅÏÃ±Û¤·¤ËÅÁ¤¨¤¿ÌÄ¤À¼¤ò¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¸¤Êª¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡¢µ¡³£Åª¤Ê²»¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê²»¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤µ¤ËÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ü2025Ç¯¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë
――À÷Ã«¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇÌò¼Ô¤Î¼«Ê¬¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤âÃÏÂ³¤¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
À÷Ã«¡§¤½¤³¤Ï´°Á´¤ËÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¿¦¼ï¤Ë½¢¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥·ー¥ó¤ò»£¤êÄ¾¤¹¤È¤¤â¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤«¤éÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±é½ÐÂ¦¤Ë²ó¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Á³´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í
――µÕ¤Ë±é½Ð¤Î·Ð¸³¤¬¡¢Ìò¼Ô¶È¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À÷Ã«¡§¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤ÎÀ³Ê¤ä¾õ¶·¤â´Þ¤á¤Æ¡¢°ìÈÖÅª³Î¤ÊÅÁ¤¨Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ±é½Ð¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏµÕ¤Ë´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡£¡Ö´ÆÆÄ¤Ïº£¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤Î¾õ¶·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
――2025Ç¯¤Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç²ÎËû¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ©Í¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À÷Ã«¡§µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤«¤é¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ²ÎËû¤ò±é¤¸¤Ä¤Ä¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡£¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¼ýÏ¿¤ÈÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍâÆü¤ÏÊÔ½¸¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£NHK¤Î¿¦°÷¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Çºî¶È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î»ÙÅÙ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ±¤¸É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ²ÎËû¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À÷Ã«¡§Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³¨¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÎËû¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¼«Á³¤ÈÉ½¸½¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤´¼«¿È¤Ç°ì¤«¤éºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¡©
À÷Ã«¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ Â¿Ê¬¡¢²áµî°ì¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤Ç¤âÄ°¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Í³¤ËÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
――À÷Ã«¤µ¤ó¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¥ê¥¹¥Êー¤Î²ò¼á¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À÷Ã«¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Æー¥Þ¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ°¤¯¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤ÆÌÀ¸À¤»¤º¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤ä±ì¤Ë´¬¤¯¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¡È¥â¥¶¥¤¥¯¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¤ÎÀè¤Ë¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ãµµæ¿´¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë