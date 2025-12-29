マルマエ<6264.T>が大幅高で７連騰。前週末２６日の取引終了後、２６年８月期第１四半期（９～１１月）の連結決算を発表した。売上高は４２億４４００万円、営業利益は７億１００万円となり、営業利益は中間期の計画に対して進捗率が５８％と順調だった。半導体向けで好調さを維持しており、見直し買いが加速したようだ。



同社は４月にＫＭアルミニウムを子会社化し、２５年３～５月期より連結決算に移行した。単独決算で前年同期となる２５年８月期第１四半期（９～１１月）は、売上高が１９億１１００万円、営業利益が４億４４００万円。単純比較はできないものの前年同期の水準に対し、今回発表の売上高は２．２倍、営業利益は５８％増となる。精密部品事業ではフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）向けが低調となったが、主力の半導体分野では納期の前倒し要求が出始めて数量も増加傾向にあるという。機能材料事業も半導体工場の高稼働などを背景に想定よりも好調に推移し、同事業においてＩＴ器材分野ではメモリー向けも伸長したとしている。



出所：MINKABU PRESS