◎２９日前場の主要ヘッドライン
・住友鉱が続伸し上場来高値、金価格などの上昇で非鉄株への買い続く
・マルマエが大幅高で７連騰、半導体向け好調維持の９～１１月期決算で見直し買い加速
・ゼットが動兆しきり、ＷＢＣ関連でバリュー株素地内包し目先短期筋の攻勢思惑
・Ｊ・ＴＥＣがＳ高、自家培養軟骨「ジャック」変形性膝関節症へ適応拡大され保険収載
・Ａクリエイトがストップ高、生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰
・ラサ工は続急伸で新高値、半導体向け高純度リン酸のニッチトップで収益拡大続く
・ウインテストが急反騰、来年１月から半導体の前工程検査装置事業に参入へ
・ＷＮＩウェザは急反騰、１１月中間期営業益３５％増で過去最高
・アサカ理研は１５％高と急騰、レアアース関連株に投資資金の流入加速
・ビーマップが続伸、防衛・安全保障分野での業務提携の動きを材料視
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
