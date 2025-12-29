・住友鉱が続伸し上場来高値、金価格などの上昇で非鉄株への買い続く

・マルマエが大幅高で７連騰、半導体向け好調維持の９～１１月期決算で見直し買い加速

・ゼットが動兆しきり、ＷＢＣ関連でバリュー株素地内包し目先短期筋の攻勢思惑

・Ｊ・ＴＥＣがＳ高、自家培養軟骨「ジャック」変形性膝関節症へ適応拡大され保険収載

・Ａクリエイトがストップ高、生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰

・ラサ工は続急伸で新高値、半導体向け高純度リン酸のニッチトップで収益拡大続く

・ウインテストが急反騰、来年１月から半導体の前工程検査装置事業に参入へ

・ＷＮＩウェザは急反騰、１１月中間期営業益３５％増で過去最高

・アサカ理研は１５％高と急騰、レアアース関連株に投資資金の流入加速

・ビーマップが続伸、防衛・安全保障分野での業務提携の動きを材料視



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS