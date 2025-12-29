『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が12月19日に日米同時公開されたことを記念して、シリーズ第2弾『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（以下、ウェイ・オブ・ウォーター）が、12月29日にフジテレビ系で地上波初放送される。2009年の『アバター』から13年ぶりに公開され、世界的メガヒットを記録した前作を踏まえて制作された本作は、公開当時から待望の続編として注目を集めてきた。

最新のSFXを投入し、水中という新たな領域へと踏み込んだ映像体験は、圧倒的なセンス・オブ・ワンダーに満ちている。映画史におけるひとつの到達点と言っていいだろう。しかし、作品を観終えたあとに強く残るのは、テクノロジーの記憶よりも、むしろ意外なほど生々しい感情の手触りだ。

ジェームズ・キャメロンは本作について、「この映画は家族についての物語であり、親の視点と子どもの視点、その両方から描かれている」と語っている（※1）。この映画は、かつて世界を救った英雄が父親になることに直面し、その役割に失敗していく過程を描いたファミリー・ストーリーなのだ。

前作『アバター』における主人公ジェイク・サリーは、選ばれし者だった。ナヴィの文化を理解し、族長の娘ネイティリを愛し、地球人（スカイ・ピープル）との戦いを勝利に導く。しかし13年後の続編で描かれるジェイクは、もはや神話的な英雄ではない。彼は夫であり、父であり、族長であり、守るべき家族を持つひとりの男だ。

彼は家族を思いやり、守ろうとしているが、その振る舞いはとても指揮官的。息子のネテヤムとロアクが「Yes、Sir」と応答していることからも、その関係性は親子というより、上官と部下に近い。ジェイクは元海兵隊員だったからこそ、戦場の論理をそのまま家庭に持ち込んでいるように見える。強くあれ、生き延びろ、命令に従え。確かにそれは戦士としては合理的な倫理だが、家庭においては、子どもを主体ではなく守るべき部下へと変えてしまう。

重要なのは、『ウェイ・オブ・ウォーター』がこの家父長的構造を、真正面から否定も肯定もしていないこと。決してジェイクは暴君ではないし、意図的に子どもを抑圧しているわけでもない。むしろ彼は、善意と責任感の塊のような父親ですらある。それでもなお、その善意がマチズモ的な価値観と結びついた瞬間、家族が歪んでしまう。

善意によって延命される、マチズモの危うさ。英雄ジェイクの価値体系が、父親という役割においては通用しなくなる。その瞬間を、この映画はきわめて静かに、しかし残酷なまでに描く。

「父親になると、人生に対する認識が完全に変わる。まさに、僕がこの脚本を書いていたときに向き合っていたのは、そこなんだ」（※2）という発言からも、ジェームズ・キャメロンがこのテーマを念頭に置いていたことが伺える。

■父になれなかった敵クオリッチがあらわわにする、もうひとつの失敗 この父性というテーマは、敵役マイルズ・クオリッチの描写によって、いっそう明確になる。

クオリッチは、前作『アバター』において、地球人側の軍事的象徴として配置されたキャラクターだった。交渉や共存といった選択肢を最初から持たず、力による制圧のみを是とする侵略者。ジェイク・サリーの覚醒と勝利を際立たせるための、きわめて明確な敵として存在していた。

その彼が、今回まったく異なるかたちで再登場する。ネイティリの矢に倒れ、死亡したはずのクオリッチは、ナヴィの肉体を持つリコンビナントとして復活。かつて自分が破壊しようとした世界の内側へと入り込んでしまう。だが、その内面に変化はない。彼は依然としてマッチョな軍人であり、命令と支配の論理だけで世界を把握しようとする存在だ。

そこに現れるのが、ジェイクとネイティリの養子として育てられた地球人の少年・スパイダー。彼の実の父親はクオリッチだが、両者のあいだに親密な関係は築かれていない。スパイダーはすでにナヴィ側に居場所を見出しているし、クオリッチもまた、父であることを引き受けようとはしない。

クオリッチにとって父性は、弱さであり、戦闘におけるノイズでしかない。父であることを否定することで、彼は軍人としての自己像を保とうとする。しかし物語終盤、スパイダーが人質にされた場面で、クオリッチはためらいを見せる。父であることを拒否し続けてきた男が、初めて「息子を失うかもしれない」という感覚に触れる瞬間。分かりやすい悪役だったはずのキャラクターは、ここにきて揺れる父親像へと変質する。

ジェイクが「守ろうとして歪ませてしまう父」だとすれば、クオリッチは「拒否し続けた結果、何も築けなかった父」だ。両者はもはや、善悪の対立軸として存在していない。強さを善とするマチズモ的価値体系が、異なる方向から破綻していく姿として並置されている。

思えば、『エイリアン2』で描かれたのは、リプリーとクイーン・エイリアンによる母性の対決だった。そこでは、守るために行使される暴力は正当化され、物語的成功へと回収されていた。父性が欠落した世界において、母性は神話として機能していたのだ。だが『ウェイ・オブ・ウォーター』では、その論理はもはや通用しない。守るために戦っても、守るために拒絶しても、父性は物語を救わない。ジェイクもクオリッチも、父であることから逃れられないまま、その役割に失敗していく。

キャメロンが描いているのは、父性がうまく機能しないこと、修復されないこと、その不完全さを抱えたまま生き続けるしかない現実だ。キャメロンはインタビューで、「正直に言って、ダメな父親がどういうものかよく知っている」（※3）と語っている。自身もまた最低な父親だったという自己認識は、この映画における父親像と強く響き合っているはず。

『ウェイ・オブ・ウォーター』は、父性という神話が、善意によっても、暴力によっても支えきれなくなった時代を映し出す寓話なのである。

『ウェイ・オブ・ウォーター』は、父性という神話が、善意によっても、暴力によっても支えきれなくなった時代を映し出す寓話なのである。

（文＝竹島ルイ）