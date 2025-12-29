ラサ工業<4022.T>＝続急伸で新高値。同社は化成品を軸に機械や電子材料を手掛けるが、半導体向け高純度リン酸を収益の主柱とし、世界トップの商品シェアを有する。特にアジア市場を主要テリトリーとし、半導体受託生産世界首位のＴＳＭＣ にはトップサプライヤーとして大きく貢献している。業績も好調で前期の３割増益に続き、２６年３月期も前期比８％増の５１億円と伸びが続く見通しだが、増額修正観測も出ている。米国ではエヌビディア＜NVDA＞が戻り足を鮮明とするなどＡＩ・半導体関連株への悲観的な論調が弱まっており、半導体材料のニッチトップ銘柄であるラサ工にも追い風となっている。



ウェザーニューズ<4825.T>＝急反発。２６日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算を開示した。売上高は１２１億３３００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益が２２億６８００万円（同３５．３％増）だった。売上高及び各段階利益で１１月中間期としての過去最高となった。あわせて、３月１日を効力発生日として１株を２株に分割すると発表。また、今期の年間配当に関して、記念配当を上乗せして配当性向１００％を目安に実施する予定だと公表した。好業績と株主還元に前向きな姿勢を評価した買いが集まっている。アプリ・ＳＮＳのユーザー数の増加に伴いサブスクリプションと広告による売り上げが増えたほか、法人向けはエネルギー市場に加え、建設・物流・工場などの新市場での拡販が進行。費用面では販促費が縮小し大幅増益に寄与した。記念配当は現時点で具体的な金額は未定であるものの、通期業績予想を鑑みた試算では株式分割後ベースで３０～３５円となると見込む。



ゼット<8135.T>＝動兆しきり。一時８％超の上昇で５３０円まで上昇する場面があった。スポーツ用品卸売の大手で、野球用品については自社製品を取り扱っていることもありＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）関連株の一角として、折に触れ短期資金のターゲットとなりやすい。来年は３月にＷＢＣの開催が予定されるが、日本の連覇が期待されるだけに盛り上がりをみせそうであり、それに先立って足もとで同社株の人気を先取りする動きが出ているようだ。市場では「（ゼットの）今上期の営業利益は計画ラインに届かず株価に下押し圧力が働いたが、業界の老舗企業でその点は安心感がある。ＰＥＲやＰＢＲ、配当利回りなどバリュエーション面でも割安感が強い」（中堅証券ストラテジスト）という見方が示されていた。中低位材料株としての特性から株価の上下動は荒いものの、長期的な視点に立ってここ約２年間にわたり下値切り上げ波動が続いていることは注目される。



出所：MINKABU PRESS