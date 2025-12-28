「アヴェダ（AVEDA）」が、約10年ぶりとなる成分技術を採用した新スキンケアライン「アドバンスド ボタニカル キネティクス」を発売する。クレンジングやローションなど5つのアイテムを揃え、2026年1月9日から公式オンラインショップや一部百貨店オンラインストア、一部アヴェダサロンで販売する。

アドバンスド ボタニカル キネティクスは、”すこやかな肌は自然なエネルギーが備わっている”という事実に注目し、乾燥しがちな肌をうるおいで満たし、すこやかな状態へ整える製品を取り扱う。ヴィーガン コラーゲン アミノ酸、ヴィーガン ペプチド コンプレックス、キネティック エナジー インフュージョンの3つの革新的テクノロジーを配合し、テクスチャーの心地よさやアロマ体験、毎日のスキンケアが楽しみになる使用感まで、あらゆる要素にこだわりながら、高い自然界由来成分比率を保った処方を実現した。

ラインナップは、メイクや余分な皮脂、肌表面に付着した空気中の汚れを優しく洗い流す「マイクロ ピュリファイング クレンジング ムース」（150mL 7700円）や、乾燥しがちな肌にみずみずしさを与える「エッセンス ローション」（200mL 9020円）、肌にうるおいを与えながら与えながらハリ感のある健やかな印象へと導く「セラム」（30mL 1万2100円）。さらに、軽やかな使い心地で、みずみずしく艶やかな肌印象を実現する「ミルキー ローション」（50mL 1万120円）、乾燥による小ジワを目立たなくし肌にハリ感を与える「クリーム」（50mL 1万2980円、リフィル 1万1000円）を揃える。

世界中のアヴェダ パートナー スパで、アドバンスド ボタニカル キネティクスを使用したホリスティック リニューアル フェイシャルを体験できる。

