Snow Manの向井康二が自身の公式Instagramを更新。初めてのレッドカーペット、そして舞台挨拶に登壇した際の衣装や福山雅治＆大泉洋との3ショットを披露した。

【写真＆動画】向井康二が脚長フォーマルスーツ姿で福山雅治＆大泉洋とニッコリ3ショットなど①②

■向井康二「れん（永瀬廉）とも久しぶりに会えて嬉しかったしー！」

2023年4月期のTBS系 日曜劇場として放送された、福山雅治×大泉洋でおくるドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』が『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日全国ロードショー）と完全新作スペシャルドラマ『ラストマン―全盲の捜査官― FAKE／TRUTH』（12月28日21時放送）として、それぞれ公開＆放送。

12月18日、東京の新宿モア4番街にて、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊のドラマからのキャストに加えて、SPドラマから松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、映画から月島琉衣、寛一郎という豪華俳優陣と、平野俊一監督が一堂に会するレッドカーペット＆舞台挨拶が行われた。

向井は「先日の初めてのレッドカーペットの日の写真達。大好きな作品に参加できて幸せです！れんとも久しぶりに会えて嬉しかったしー！」と永瀬に会えた喜びも綴り、4枚の舞台裏ショットを公開。

スタンドミラーに映る全身をスマホで自撮りした写真では、黒いシャツに蝶ネクタイをあわせて、襟元がチェックのショート丈のダブルのジャケット＆ワイドパンツのスーツのフォーマルな衣装姿。2枚目ではジャケットだけを撮影している。蝶ネクタイを引っ張ったり髪の毛を整えたりしながら、ニッコリとキメ顔を見せる動画も公開。

さらに「最強バディともお写真撮っていただけました！ありがとうございました」と『ラストマン』シリーズ主演の福山雅治＆大泉洋に挟まれる3ショットも公開。福山は笑顔で向井を指し、大泉は向井の肩を組みピース、向井もはにかみながらピースしている。

「寒い中イベントに足を運んでくださった方、配信を観てくれた方、ありがとうございました」と、観覧者やファンへの感謝も添えられている。

この投稿に対し、「スーツ姿スタイルよすぎ」「美脚だし脚長い」「蝶ネクタイ姿がお坊ちゃま感あってかわいい」「福山さんと大泉さんとの3ショット眼福」などといったファンの声が続々と到着している。

■ファン歓喜の向井康二オフショット

■シリアスな表情に惹き込まれるキャラクタームービー

なお、『ラストマン』公式Instagramでは、孤独な元番組ディレクター・ 栗原幹樹を演じる向井のシリアスなキャラクタームービーも公開されている。