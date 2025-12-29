ETF売買動向＝29日前引け、純プラ信託、ｉＦ日本配当が新高値 ETF売買動向＝29日前引け、純プラ信託、ｉＦ日本配当が新高値

29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比14.6％減の1722億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.2％減の936億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <1577> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <379A> など44銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.73％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> は3.66％安と大幅に下落した。



日経平均株価が200円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金600億6600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均659億5100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が91億4300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が71億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が56億1400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が45億3000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が29億6100万円の売買代金となった。



株探ニュース

