　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 60066　　 -35.3　　　 43480
２. <1542> 純銀信託　　　　 24335　　 173.5　　　 38700
３. <1540> 純金信託　　　　 10919　　 -11.9　　　 21550
４. <1357> 日経Ｄインバ　　　9143　　 -45.4　　　　5794
５. <1541> 純プラ信託　　　　8694　　 148.5　　　 12305
６. <1360> 日経ベア２　　　　7160　　　-7.0　　　 142.2
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5614　　　27.4　　　 51600
８. <1321> 野村日経平均　　　4530　　 -26.4　　　 52510
９. <1579> 日経ブル２　　　　2961　　 -20.3　　　 468.2
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　2424　　　31.4　　　195750
11. <1306> 野村東証指数　　　2346　　 -50.6　　　3595.0
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1775　　　 8.1　　　2071.5
13. <314A> ｉＳゴールド　　　1742　　　18.7　　　 334.9
14. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1694　　　20.0　　　 64980
15. <1328> 野村金連動　　　　1514　　　38.1　　　 16835
16. <2244> ＧＸＵテック　　　1458　　 212.9　　　　3187
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1332　　 100.6　　　2183.0
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　 991　　 -36.4　　　　2578
19. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 939　　　 4.3　　　 11270
20. <1489> 日経高配５０　　　 906　　　53.3　　　　2868
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　 896　　　13.3　　　　5262
22. <2559> ＭＸ全世界株　　　 896　　　14.1　　　 26345
23. <1568> ＴＰＸブル　　　　 846　　 -79.2　　　 721.5
24. <1674> ＷＴプラチナ　　　 772　　 164.4　　　 35060
25. <1543> 純パラ信託　　　　 580　　　64.8　　　 85500
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 571　　 -37.9　　　 66720
27. <1320> ｉＦ日経年１　　　 566　　 -48.4　　　 52300
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 548　　 -51.9　　　 782.6
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 521　　 -12.6　　　 40500
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 518　　　 8.6　　　　2322
31. <435A> ｉＦ日本配当　　　 506　　　57.1　　　　2378
32. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 465　　 -56.6　　　　 233
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 454　　 -35.6　　　 31100
34. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 446　　 100.9　　　　8060
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 437　　 -61.7　　　　1093
36. <1358> 上場日経２倍　　　 419　　　-8.7　　　 82450
37. <1615> 野村東証銀行　　　 394　　 -15.5　　　 531.1
38. <425A> ＧＸ純金　　　　　 367　　　50.4　　　 378.3
39. <1571> 日経インバ　　　　 338　　 -47.4　　　　 415
40. <1577> 野村高配７０　　　 332　　 219.2　　　 49400
41. <2516> 東証グロース　　　 327　　 -14.4　　　 541.7
42. <380A> ＧＸ中国テク　　　 321　　 277.6　　　　1173
43. <1308> 上場東証指数　　　 300　　 -41.5　　　　3553
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 292　　　-2.7　　　 28675
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 281　　 269.7　　　　2089
46. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 264　　　21.1　　　 354.3
47. <133A> ＧＸ超短米債　　　 257　　2755.6　　　　1057
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 257　　 -12.0　　　　2950
49. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 235　　2837.5　　　　 737
50. <1330> 上場日経平均　　　 231　　 -63.2　　　 52540
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース