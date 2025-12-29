ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 60066 -35.3 43480
２. <1542> 純銀信託 24335 173.5 38700
３. <1540> 純金信託 10919 -11.9 21550
４. <1357> 日経Ｄインバ 9143 -45.4 5794
５. <1541> 純プラ信託 8694 148.5 12305
６. <1360> 日経ベア２ 7160 -7.0 142.2
７. <1458> 楽天Ｗブル 5614 27.4 51600
８. <1321> 野村日経平均 4530 -26.4 52510
９. <1579> 日経ブル２ 2961 -20.3 468.2
10. <2036> 金先物Ｗブル 2424 31.4 195750
11. <1306> 野村東証指数 2346 -50.6 3595.0
12. <1398> ＳＭＤリート 1775 8.1 2071.5
13. <314A> ｉＳゴールド 1742 18.7 334.9
14. <1326> ＳＰＤＲ 1694 20.0 64980
15. <1328> 野村金連動 1514 38.1 16835
16. <2244> ＧＸＵテック 1458 212.9 3187
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1332 100.6 2183.0
18. <2644> ＧＸ半導日株 991 -36.4 2578
19. <1673> ＷＴ銀 939 4.3 11270
20. <1489> 日経高配５０ 906 53.3 2868
21. <1329> ｉＳ日経 896 13.3 5262
22. <2559> ＭＸ全世界株 896 14.1 26345
23. <1568> ＴＰＸブル 846 -79.2 721.5
24. <1674> ＷＴプラチナ 772 164.4 35060
25. <1543> 純パラ信託 580 64.8 85500
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 571 -37.9 66720
27. <1320> ｉＦ日経年１ 566 -48.4 52300
28. <1655> ｉＳ米国株 548 -51.9 782.6
29. <1545> 野村ナスＨ無 521 -12.6 40500
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 518 8.6 2322
31. <435A> ｉＦ日本配当 506 57.1 2378
32. <1459> 楽天Ｗベア 465 -56.6 233
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 454 -35.6 31100
34. <1693> ＷＴ銅 446 100.9 8060
35. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 437 -61.7 1093
36. <1358> 上場日経２倍 419 -8.7 82450
37. <1615> 野村東証銀行 394 -15.5 531.1
38. <425A> ＧＸ純金 367 50.4 378.3
39. <1571> 日経インバ 338 -47.4 415
40. <1577> 野村高配７０ 332 219.2 49400
41. <2516> 東証グロース 327 -14.4 541.7
42. <380A> ＧＸ中国テク 321 277.6 1173
43. <1308> 上場東証指数 300 -41.5 3553
44. <2631> ＭＸナスダク 292 -2.7 28675
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 281 269.7 2089
46. <1475> ｉＳＴＰＸ 264 21.1 354.3
47. <133A> ＧＸ超短米債 257 2755.6 1057
48. <1671> ＷＴＩ原油 257 -12.0 2950
49. <2094> ＲＥＩＴイン 235 2837.5 737
50. <1330> 上場日経平均 231 -63.2 52540
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
