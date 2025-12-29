タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が28日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。オファーが来たとしても困惑する仕事について語った。

ドジャース・大谷翔平の銀行口座から金を盗み不正送金したなどとして禁錮4年9月が確定した元通訳・水原一平受刑者のスキャンダルを描くドラマが、米ケーブルテレビ局「Starz」によって製作中だと報じられた件について、みちょぱは「あれワイスピの監督なんだ、知らなかった」と触れた。

映画「ワイルド・スピード」シリーズファンを公言しているみちょぱは、過去2作で日本語吹き替えキャストとして出演を果たしているが、同映画のジャスティン・リン氏がドラマの監督を務めるとされていることに対し、「スゲーなやっぱ、ハリウッドって感じだね」と感心した。

しかし「私ワイスピは好きなんだよ。いやなんか失礼な話になっちゃうけど」と前置きしつつ、「もちろん好きですよ、あのお話を作ったのは素晴らしいと思うけど、ワイスピの物語が好きなだけだから、今のところは」とあっさり。「“出たいな”なんて言ってないですし、何ならあんまり関わりたくないな〜っていう」と苦笑いした。

そして「いや、だって誰しもが思うと思うよ、日本人は特に」と推測。「海外の人だったら分からないけど、もし日本の俳優さんとかがオファーされても、断る人が多いんじゃないかな、ここは。あんまり触れたくないんじゃないかな」と続け、「もっと昔の話だったらイケるけど、結構早いなと思うもん」とまだ生々しさが残っていることを指摘した。

また「ワイスピの監督とつながってるわけじゃないからな」と強調。それよりもシリーズ最終章となる最新作に、サッカーのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの出演がうわさされていることに期待を寄せ、「サッカー選手として出るのか、俳優として出るのかまったく分からなくて、ワイスピファンの中ではザワついてるみたいなんで、私はそっち」と断言。「水原一平さんの方は、Netflixで出てくれば見たいな、なんて思いますけどね」と語っていた。