２８日に行われた競馬の有馬記念（Ｇ１）は３歳皐月賞馬ミュージアムマイル（騎手クリスチャン・デムーロ）が優勝した。

ネットでは事前からＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」を踏まえたサイン馬券で盛り上がった。

ドラマの２０２５年・有馬記念の馬番「１−１４−２」などさまざまな説が流れたが…。結果は、逃げ宣言馬やスタートで出遅れた芦毛馬でもなく、３歳馬が勝利し、馬番は「４−１０−９」だった。

競走馬絡みでのストレートなサインはなかったが、ネットでは主人公・栗須栄治（妻夫木聡）の「くりす」＝「クリスチャン・デムーロ」説が話題に。

「栗須ちゃんｗ」「笑った」「なんだ簡単なサインだった笑」「栗須サイン馬券気付けませんでした！」「サインはここだったか…」「サイン馬券が１番雑な栗須チャン」「こじつけ楽しかった」「サイン馬券が１番雑な栗須チャン」「サイン馬券が栗須チャンデムーロというダジャレで決まったの面白い」「誰が分かるねんｗ」と反応する投稿が集まっている。

なおドラマで２０２６年・有馬記念を制したロイヤルファミリーの馬番は「１１」だった。