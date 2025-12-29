押切もえ、家族で日光へ 旅行ショットに「素敵な親子時間」「綺麗なママ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】モデルの押切もえが12月28日、自身のInstagramを更新。家族で日光を訪れた際の姿を公開した。
【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「綺麗なママ」日光家族旅行ショット
◆押切もえ、日光家族旅行ショット公開
押切は「少し前に日光へ行ってきました！長男が歴史や戦国武将の本や漫画にハマっていて、『日光東照宮に行ってみたいなぁ』と言ったのがきっかけ」と家族で日光を訪れたことを報告。日光東照宮をバックにした自身のショットや、夫のプロ野球・涌井秀章投手と娘が手を繋いで階段を上る後ろ姿、夫と息子・娘の後ろ姿の3ショットなどを公開した。
◆押切もえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「綺麗なママ」「お子さんたち大きくなりましたね」「歴史に興味があるの素晴らしい」などと反響が寄せられている。
押切は2016年11月、涌井投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】