本田真凜、つやつやリップの大人っぽい雰囲気に反響「見るたびに綺麗で可愛くなっていく」
プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が27日までにインスタグラムを更新。大人な雰囲気のオフショットを公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【別カット】本田真凜、大人な魅力が炸裂（4枚）
本田が投稿したのは、メイクアップした自身のソロショット。写真にはノースリーブ＆デニムパンツというコーディネートの彼女が、つやつやリップの大人っぽい雰囲気でカメラを見つめる姿が複数収められている。
彼女の近影にファンからは「めっちゃ可愛いし美しい」「真凜ちゃん、超可愛い」「見るたびに綺麗で可愛くなっていく」などの反響が寄せられている。
■本田真凜（ほんだ まりん）
2001年8月21日生まれ。京都府出身。幼少期からフィギュアスケートをはじめると2015年のJGPクロアチア大会で優勝。以降、数々の大会で好成績を残す。2024年1月に同季限りでの引退とプロスケーターへの転向を表明。2025年は映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』に女優として出演した。
引用：「本田真凜」インスタグラム（@marin_honda）
