【BE:FIRST紅白／会見全文】“今年の漢字1文字担当”RYUHEIから発表 MANATOは「パプリカ」に意気込み「ガッツリ可愛く踊らせていただきます」
【モデルプレス＝2025/12/29】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。以下、会見のコメント全文。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
― 意気込みをお願いします。
LEO（レオ）：出場させていただいて4年目なんですけども、BE:FIRSTはダンス＆ボーカルグループということで歌って踊ることが多いんですけど、今回は歌1本でやらせていただくので歌だけでも魅せられるんだぞというBE:FIRSTを皆さんに知っていただければ嬉しいなというふうに思っています。
― 今回4回目の出場ということですけれども、新体制としては初の紅白になると思います。どんな意気込みで大晦日のステージに臨まれるかお気持ちをお聞かせください。
SOTA（ソウタ）：ドームツアーから始まってワールドツアーをやって結構ライブが多い年で、BE:FIRSTとしてグループとしてすごい成長がはかどった年なので、その最後に春にリリースしてずっとたくさん聴いていただいた『夢中』で本当にいい年だったのでいい形で締めくくれる、観てくださっている方と一緒にいい年末を過ごせたらいいなと思います。
― 同じ事務所からはHANAさんが出場されると思いますが、お話しされたりしましたか？
SOTA：緊張していたみたいな話は聞いてたんですけど…同じ事務所の仲間がいるのも新鮮で、ちゃんみなちゃんもいると思うのでちょっと新鮮な紅白になるなと今から感じています。楽しみです。
― 来年はデビュー5周年と初のスタジアムライブも控えておりますが、来年のステージに繋げるために、この大晦日のステージをどのように頑張っていきたいですか？
SOTA：来年は本当にクリエイティブをもう1回見つめ直そうという話はしているので、今年できた曲『夢中』もそうですけど、全て感謝する気持ちで歌って、来年からよりアーティストとしてクリエイティブも考えられるような成長したグループでスタートを切れたらなというふうに思うので、スタジアムもすごい今までないぐらい自分たちで凝りに凝ってクリエイティブに参加して、クオリティを求めたステージにできるなというふうに今から思っているのですごく楽しみです。
― 今回は歌だけという話だったんですけども、企画の方では『パプリカ』をパフォーマンスされます。『パプリカ』は皆さん可愛く踊られる感じになるんでしょうか？
MANATO（マナト）：ガッツリ可愛く踊らせていただきます。いやもうね、ありがたいことに歌で年末パフォーマンスさせていただく機会が多いので、ダンスはここしかないと思う。可愛く踊らせていただきます。
LEO：怖い怖い怖い。まだ何も俺らやってないから。
MANATO：まだ振り落としとかもやってないからね。
LEO：言ったらやらなきゃいけなくなるよ。
MANATO：せめて俺だけはやります。注目して観ていただければと思います。
― 振り入れはこれからなんですね？
MANATO：そうです。これからやります。
― 今回はしっとりと歌う曲『夢中』ということですごく代表曲になりました。今年振り返るとBE:FIRSTとしてどんな年でしたか？
SHUNTO（シュント）：（SOTAがSHUNTOをつついて発言を促す）ドームツアーから始まり、ワールドツアーもあって、すごい挑戦的な1年だったなという風に感じております。
― となると毎年お伺いしていますが、漢字1文字も発表していただけますか？
LEO：（RYUHEIの肩を持ちながら）もう決まっているので、よろしくお願いします。
RYUHEI（リュウヘイ）：漢字1文字のRYUHEIです。毎年お答えさせていただいていて考えてきておりまして、発表しますと今年の漢字1文字は…
LEO：デレレレレレレレレデン！
RYUHEI：合唱の「唱」。NHKさんで僕たちの『空』という楽曲を「Nコン」でやらせていただいたんですけど、本当にその時の合唱だったりも今年の自分たちにとってすごく大きなイベントの1つだったなと思いますし、今年のBE:FIRSTを象徴するにふさわしい漢字1文字でもあるんじゃないかなというふうに思いました。
全員：拍手
SOTA：素晴らしい！
― メンバーの皆さんは今初めてお聞きになったんですか？
LEO：はい！そうですね。
RYUHEI：誰にも言わずに口外禁止で。温めてきました。
― ありがとうございました！
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆BE:FIRST、躍動の1年を振り返る
◆BE:FIRST、今年の漢字は「唱」
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
