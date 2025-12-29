サッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏が現在の借金額を告白し、衝撃が走った。

２８日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン ＳＴＡＲＴＯ・青学女子参戦！４×２００ｍリレー」（午後７時）にチームサッカーのメンバーとして出演。過去に３億円を超える借金があると番組で明かしていた鄭大世氏。

今回の賞金１００万円の使い道を問われると、「借金返済です」とキッパリ。「頑張って２億５０００万円まで返したんですよ。でも、いろいろ整理してみたら、支払い義務があるやつが２億５０００万プラスで見つかって、現在５億あります」と、その金額を告白。

スタジオの千鳥、かまいたちはどよめき、大悟は「周りのプレッシャーえぐいやん」、山内健司は「（チーム４人で分けたら）勝っても１人当たり２５万円ですよ」と指摘した。

「引退して韓国に住んでたんですけど、先々月に日本に引っ越してきた」という鄭大世氏。大会１週間前には、千葉県にある寺で護摩行するなど気合十分。妻のソヒョンさんもＶＴＲ出演し、「びっくりましたね、借金あったのも知らなかった。金額、テレビを見て（初めて知った）」と吐露。家計のために自身も仕事を始めたそうで、「普通離婚だよね。離婚しないで頑張ろうっていう奥さんは少ないと思うよ」とソヒョンさん。鄭大世氏は「できた妻なんです」と感謝した。

驚きの金額にネットも「借金の額ヤバすぎｗ」「鄭大世、見るたびに借金増えてて震える」「鄭大世の奥さん、５億の借金がある事を知らなかったんだ」「鄭大世の借金額が衝撃すぎて言葉出ない」と驚きが止まらなかった。