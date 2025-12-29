山根良顕（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/29】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が12月28日、自身のInstagramを更新。クリスマスの家族ショットを公開した。

【写真】49歳コンビ芸人「娘さん大きくなってる」家族3ショット

◆アンガールズ山根、クリスマス家族ショット公開


山根は「色を揃えました 撮り直し何回も」とコメントし、クリスマスツリーをバックにした家族ショットを公開。娘を真ん中に家族3人が横に並び、全員が赤いサンタ帽に白いトップスとデニムパンツで揃え、娘がサンタクロースの服を着た愛犬を膝に抱っこしている。

◆アンガールズ山根の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「楽しそう」「素敵な家族」「娘さん大きくなってる」「仲の良さがすごくわかる」などと反響が寄せられている。

山根は、2013年11月に一般女性と結婚。2015年5月に第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】