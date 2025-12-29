YOSHIKIが、日本時間12月30日23時30分から、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で配信される「YOSHIKI CHANNEL」にて、先日発表されたYOSHIKIのクラシカルコンサート開催決定を祝して、「YOSHIKI CHANNEL 2025総集編 大晦日25時間スペシャル生放送」を実施することを発表した。

番組では、2025年にYOSHIKI CHANNELで放送された膨大な映像の中から、厳選された名場面や貴重映像を一挙に振り返る総集編をはじめ、日本国内からスタートし、生放送中にリアルタイムで世界各地のYOSHIKIファンと繋がる年末特別企画、さらにSNSを通じて寄せられたX JAPAN楽曲の演奏動画や、ファンおよびコピーバンドによるパフォーマンスを紹介するファン参加型企画など、多彩な特別企画を予定しているという。なお、YOSHIKIは、海外移動中のためリモートで参加する予定となっている。

さらに、GACKT、清春、ひろゆき、落合陽一をはじめ、これまでYOSHIKI CHANNELに出演したゲストが続々登場予定となっており、現在も追加ゲストの調整が進められているとのことだ。

また、2024年にAI YOSHIKIの司令のもと全国を駆け巡ったGeorge（LADIES ROOM）によるひとり旅企画が今年も復活するなど、長時間生放送ならではのスペシャルコンテンツの準備も進行中。

なお、本番組放送後の年明けには、YOSHIKIが出演するテレビ番組の放送がすでに4つほど予定されているので、こちらもぜひチェックしてほしい。

またYOSHIKIは、2026年にクラシカルコンサート＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章＞の開催を発表している。

◾️YOSHIKI CHANNEL 2025 総集編 大晦日スペシャル ◆YouTube Channel（日本を含む全世界）

・日本語放送

▼Part1 12月30日23:30 ▼Part2 12月31日1:30 ※メンバーシップ限定放送 ▼Part3 12月31日9:00 ▼Part4 12月31日17:10 ※メンバーシップ限定放送 ▼Part5 12月31日22:30 ・英語同時通訳放送

▼Part1 12月30日23:30 ▼Part2 12月31日1:30 ※メンバーシップ限定放送 ▼Part3 12月31日9:00 ▼Part4 12月31日17:10 ※メンバーシップ限定放送 ▼Part5 12月31日22:30 ◆ニコニコチャンネル（日本）

◾️TV出演情報 2026年

1月1日（木）日本テレビ「元日の夜はGolden SixTONES 3時間SP」

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章＞ ▼YOSHIKI CLASSICAL 2026「楽天カードYOSHIKI デザイン」1次先行抽選受付中

日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

会場：東京ガーデンシアター