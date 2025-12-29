讃岐が新ユニフォームを発表

カマタマーレ讃岐は12月26日、J2・J3百年構想リーグのユニフォームを発表した。

クラブはデザインテーマについて、「香川県最大の観光地『こんぴらさん (金刀比羅宮)』に設定しました。モチーフは琴平の高灯籠」と発表し、「ユニフォームにデザインされた高灯篭を道標にチーム1つになって航海を迷わずに進めていきます」と、新シーズンへの意気込みを発表した。

百年構想リーグから讃岐のユニフォームは、オフィシャルサプライヤー締結した加茂商事株式会社の「umbro」が制作することになったという。ユニフォームカラーは讃岐のアイデンティティであるサックスブルーがメインカラーになっている。

なお、フィールドプレーヤーの2ndユニフォームは白がメインに灰色が差し色で使用され、GKの1stユニフォームは赤、2ndユニフォームは緑となっている。

ファンからは「カッコいいんじゃないっすか」「ついに発表されましたね」「しっかりあやかって、漕ぎ出していきましょう」「やはりユニフォームは選手が躍動してる姿と合わさると一番カッコいい」「個人的に好きな感じ」「プレミアリーグ感ある」「いいじゃん」「ええね」「爽やかやね」といった声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）