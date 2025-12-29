「まさか私の親友をレイプするなんて」

お金があれば幸せになれる――そう信じて疑わない人は多い。だが阿部恭子氏が支援の現場で見てきたのは、「お金があるからこそ壊れていく家族」だった。

新刊『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）より、裕福な家庭に嫁ぎながら、静かに追い詰められていった30代女性のケースを紹介する。親のコネで大企業に入社できるほど恵まれた夫、専業主婦として保障された生活──それでも彼女は、家庭の中で居場所を失っていった。理由は何だったのか？ なおプライバシー保護の観点から、本文中の人物名はいずれも仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



子どもが欲しいと夫に土下座

「お願いします！ あとひとり、あとひとりだけ子を授けてください。お願いします！」

私は土下座して、夫に子作りをして欲しいと頼み込みました。こんなことは、決して初めてではありません。夫は私を抱きたがらないのです。

夫との間にはふたりの女の子がいます。長女が生まれるまで夫は子作りに積極的でした。ふたり目は仕方なく、でも三人はいらないと……。

「もう、勘弁してくれよ。無理なものは無理だ」

耐え切れずに寝室を出ていこうとする夫の良太（三十代）に、私はすがりつきました。

「お願い！」

「もう、うんざりなんだよ！」

良太は大きな溜息をつきながらベッドの端に座りました。

産んでも産んでも満たされない……。子どもは子どもで「私」ではないのだから……。それは痛いほどわかっています。それでも母親でいる時、私は家族に必要とされ、私の居場所が与えられるのです。だから、どんなに屈辱的な思いをしたとしても子どもを産みたい、産まなくちゃならない……。

「どうしたの？」

長女が目を覚まし、心配そうな様子で寝室の扉を開けました。

「ごめんね。大丈夫だよ。パパはもう少しお仕事あるから、先に寝てなさい」

良太は眠そうな娘の顔を見るなり、疲れ切った表情から一気に優しい父親の顔になりました。

娘を部屋まで送り、寝室に戻ってくるとその表情は曇っていました。そして、私と目を合わせることもないまま、

「これから寝室は別にしたい」

と言うのです。

「そんな……」

その一言は、私の胸に突き刺さりました。まるで、離婚を告げられたかのような気持ちです。たとえセックスレスの状態であっても、夜は隣にいてくれるだけで安心感がありました。それが一緒に眠ることすら拒まれるなんて……。

「私は嫁として生きていくしかないのです」

「ちゃんと睡眠が取れなくちゃ仕事に影響するし、俺が働かないと子育てできないだろ？」

「そんなことしたら、子どもたちだって不思議がるわよ。まるで、仲が悪いみたいじゃない」

「ちゃんと説明すればわかるよ。それに、仲がいいわけじゃないだろ？ 無理するのもそろそろ限界だよ……」

「別れたいの？」

「そんなこと言ってないよ。少し距離を置きたい……。仕事に集中したいんだよ！」

「わかりました……」

仕事のことを言われたら、夫の言う通りにするしかありません。私の生活は夫にかかっています。私は大沢家の嫁として生きていくしかないのです。

「これが、性犯罪者に与えられた本当の罰なのかもな……」

そう言い残し、夫は寝室を出ていきました。

（阿部 恭子／Webオリジナル（外部転載））