富山がポルティモネンセからFWキム・テウォンを完全移籍で獲得

カターレ富山は12月28日、ポルトガルのポルティモネンセSCからU-23韓国代表FWキム・テウォンが完全移籍で加入することを発表した。

明治安田Jリーグ百年構想リーグおよび2026/27シーズンからの加入となる。若き才能の電撃移籍に、ファンからは「まさか富山に来てくれるとは…」「凄い子来たな」と大きな反響を呼んでいる。

20歳のキム・テウォンは、23-24シーズンからポルトガルのポルティモネンセのU-23でプレー。代表経歴も華やかで、今年行われたAFC U-20アジアカップでは10番を背負いエースとして4ゴールを挙げて得点王に輝いた。またグループステージで日本相手に土壇場で同点弾を決めている。さらに同年のFIFA U-20ワールドカップでも得点を記録している。

先日発表されたAFC U-23アジアカップの韓国代表に選出されており、大会終了後に入国手続きとメディカルチェックを経て正式契約を結ぶ予定としている。

自身初のJリーグ挑戦となるキム・テウォンは、クラブを通じて「Jリーグでプレーする機会をくださったカターレ富山に感謝します。ポルトガルでの経験を活かして、チームの力になれるよう努力します」とコメントを発表した。

SNS上では「期待大！」「えぐすぎーー！」「結構な補強ですね」「ポルティモネンセから獲るのえぐすぎだろ」「急にとんでもない経歴の人来てビビった」「エーーーすごい」「かなり将来嘱望されてる感じの選手なのか！？」「U-20ワールドカップで注目してた選手！」「凄そうなの来た」「これはサプライズ補強」「経歴見たら凄っ」といったコメントが寄せられている。アジアの次世代を担うストライカーの加入は、昇格を目指すチームにとって大きな戦力補強となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）