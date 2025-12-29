〈「まさか私の親友をレイプするなんて」“性犯罪者の妻”になったせいで人生激変…『お金持ちと結婚した30代女性』が不幸になった“衝撃の理由”〉から続く

裕福な家庭に嫁ぎ、専業主婦として生きていくはずだった彼女。だがある日、夫が起こした性犯罪によって、人生は一変する。被害者は、彼女が最も信頼していた“親友”だった。なぜ彼女は、親友を傷つけた夫と別れなかったのか。犯罪者の家族として生きることを選んだ、その理由とは――。

【写真をもっと見る】夫が女友達に性的暴行…「お金持ちと結婚したのに不幸になった30代女性」

阿部恭子氏の新刊『お金持ちはなぜ不幸になるのか』（幻冬舎）よりお届けする。なおプライバシー保護の観点から、本文中の人物名はいずれも仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

親友をレイプした夫

性犯罪者──。夫は過去に強制性交罪で逮捕され、懲役5年の判決を受け、収監されていました。夫がレイプした女性は、私のかつての同僚で親友でした。夫は最初から、私ではなく親友のことが好きだったのです。

夫が言う「性犯罪者に与えられた罰」とは、愛していない女性を抱かなければならないことなのでしょう。夫にとって、好きでもない私とのセックスはレイプされているようなものなのかもしれません……。

私と夫は、かつて東京の大企業に勤めていました。夫とは社内恋愛で結婚しました。私は短大卒で一般職。私に出世願望など一切なく、できるだけ早くに結婚し、子どもを産んで家庭に入ることが夢でした。

今は都会では専業主婦が少数のようですが、田舎ではそれほど珍しくないし、私の母も親戚の女性たちもほとんど専業主婦で、それが当たり前だと思って育ってきた世代です。

夫がレイプした女性、伊藤香奈は大学院卒で、留学経験もある女性でした。香奈はプレゼン能力が高くアイディアも豊富で、有能な女性が入ったと社内でも評判になるほどでした。

「先輩」

同い年だけど入社が早い私のことを、香奈はそう呼んで慕ってくれていました。彼女は新卒の社員に比べ年齢がいってからの入社だったので、同期の社員とはあまり馴染めなかったようです。

「先輩、一緒にランチいいですか？」

いつもひとりでお弁当を食べている私に香奈は声をかけてくれました。

「尚美でいいよ、同い年でしょ？」

「じゃ、私のことも香奈って呼んで」

香奈は美しく服装もスタイリッシュですが、気取った感じはなく誰からも好かれる存在でした。それでも恋愛に関しては奥手というか、しっかりした価値観を持っているので、同期の男性陣からは高嶺の花と思われ、近づきにくい存在だったかもしれません。

私は社内で、男性の話題ばかりで盛り上がっている女性社員たちとは距離を置いていました。彼女らの群れには属さず、ひとりでいるか、むしろ男性社員と仲良くしていました。夫の良太もそのひとりです。

香奈とは同じプロジェクトで一緒になり、ランチを重ねるうちに意気投合し、プライベートでも付き合うようになりました。香奈は地方の出身で、よく実家から送られてきた野菜やお菓子などを分けてくれていました。

「早く結婚して仕事を辞めたい」

私は一刻も早く結婚して仕事を辞めたい。香奈は家庭より仕事に生きがいを見つけたい。ふたりの人生の方向性は正反対なのですが、お互い一緒にいると安心できる存在でした。

仲良くなるにつれて、恋の話もするようになりました。香奈が密かに憧れていたのはダンディーで部下から慕われている部長でした。一時期、香奈と不倫の噂が流れたことがありましたが、事実ではありません。憧れているだけで、香奈は恋より仕事に夢中でした。

私は刺激的な恋より、結婚して家庭に居場所ができることを求めていました。飲み会で知り合った彼氏がいたのですが、結婚願望がないとわかると、それ以上関係を進めることはありませんでした。良太は結婚を前提に交際してくれたので、彼に決めたのです。

親友をレイプするなんて

「親友をレイプした夫でも、離婚しないと思ったの？」

刑務所のアクリル板を挟んでの面会で、私は夫にそう尋ねました。

「もちろん、だって約束だろ？ 俺は君が求めるものを与え続けているし、その代わりに俺の自由も認めてくれるって言ったじゃないか？」

夫は反省どころか、謝罪の一言すらありませんでした。

確かに、私は約束しました。私は寿退社し、子どもを産んで、二度と会社に戻ってくる気はない。不自由のない生活を保障してくれると夫は言いました。

その代わり、夫は恋愛の自由を認めて欲しいと言ったのです。男性だし、多少の浮気は仕方がないと思いました。家族に恥をかかせないような遊び方であれば構わないという意味でした。罪を犯していいなどと言った覚えはありません。しかも親友をレイプするなんて、私は一生、社内の笑い者です。

「東京を離れて暮らそう。田舎で温かい家庭を作るのもいいんじゃないかな」

夫はやってしまったものは仕方がないとばかりに開き直り、泣いている私を励ますのでした。

犯罪者の家族になった絶望

親友を失い、犯罪者の家族となり、実家の支援も受けられない私は、それでも夫の言葉から希望を見出すしかありませんでした。

警察から逮捕の連絡を受けた時、被害女性の氏名は教えてもらうことができませんでした。被害者が香奈だと気が付いたのは、裁判で被害者の証言を聞いた時です。夫が香奈に関心があることはわかっていましたが、まさかレイプするなんて……。

犯行は計画的でした。そのシナリオは、私と結婚する前から作られたものでした。私は夫の犯行に利用されたのです。

目立たない社員だった夫

良太は幼い頃から成績優秀で有名な国立大学を卒業していますが、社内では有望視されている人材ではありませんでした。要領が悪く、コミュニケーションが下手で、同期の中では目立たない社員でした。

結婚の時、良太は恋愛の自由を認めて欲しいと言い、つまり、愛人を作るような物言いでしたが、私は外見も平凡な良太にそんな女性ができることはないと思っていたのです。

そんな良太は、香奈の視界には入っていませんでした。香奈が良太の存在に気がついたのは、私の夫になったからです。

結婚後、香奈は私の家によく遊びに来るようになりました。三人で食事をしたり、温泉に宿泊したこともありました。夫は憧れの香奈を目の前に無邪気にはしゃいでいましたが、私は嫉妬を覚えるようなことはありませんでした。

私は香奈が心から好きでした。私にとって香奈は、たとえ夫が好きになったとしても仕方がないと思えるほど大切な友達だったのです。私は香奈のことを知り尽くしていて、夫がどれだけアプローチをしたとしても、香奈が振り向くことは絶対にないとわかっていたからかもしれません。

夫自身も香奈を見ていれば、自分が恋愛対象にならないことは自覚していたはずです。だからこそ、無理やり自分のものにするタイミングを見計らっていたのです。

まさか親友の夫が手を出してくるなんて

香奈は突然、職場を辞めることになりました。この決断には私も夫も驚かされました。憧れの人が職場から消えてしまうことは、夫にとって何より耐えがたかったようです。香奈の送別会の日、夫は香奈を自宅までタクシーで送り届け、香奈が自宅に入ろうとしたところを襲ったのです。

香奈の自宅の最寄り駅は、私たち夫婦の自宅の最寄り駅の隣でした。夫は飲み会の度によくタクシーで香奈を自宅に送り届けて帰ってきていました。ガードが堅い香奈ですが、さすがに親友の夫が手を出すとは考えなかったでしょう。

その後、夫は…

夫は夫婦の新居を選ぶ際も、香奈の自宅の近くを選んでいたのでした。ふたりの思い出のすべてが、事件によって汚されていきました。私は夫の歪んだ妄想に全く気が付くことができなかったのです。

あの香奈が、強引に押し倒されて黙っているはずがありません。しかし夫は、強姦された女性は沈黙すると思い込んでいたのです。香奈も決して例外ではないと。

ところが香奈は大声で助けを求め、すぐに夫は逮捕されました。

（阿部 恭子／Webオリジナル（外部転載））