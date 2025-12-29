＜3＞米海兵隊、AH−1Z攻撃ヘリコプターで射程距離300キロ巡航ミサイル試験

L3ハリスが12月19日、米海兵隊が2025年9月にAH−1Zヴァイパー攻撃ヘリコプターでレッドウルフ（Red Wolf）ミサイルを低高度で発射する試験を実施したと公開した。大西洋の試験場で行われた試験で、AH−1ZはL3ハリスが開発した低費用の巡航ミサイル、レッドウルフを発射し、海上の標的を打撃するのに成功した。

今回の試験発射は、AH−1Zのようなヘリコプターが相手防空網の監視範囲外から遠距離の標的を攻撃できることを見せた低高度長距離精密打撃試験という評価だ。レッドウルフは単純な攻撃武器役割のほか、ネットワーク打撃体系の要素として目標情報共有・戦術的連係にも使用された。

レッドウルフはL3ハリスが開発中の長距離精密打撃用発射体で、小型巡航ミサイルに属する。基本的に空中・地上・海上プラットホームで発射することが可能で、モジュール式設計を通じて爆発物のほか電子戦装備など多様な搭載物を統合できる。GPS・赤外線・無線周波数など多様な誘導センサーを通じて非可視船の精密打撃が可能で、飛行中の目標再設定と「ウルフパック」と呼ばれるミサイル間の協業も可能だ。

伝統的にAH−1Zヘリコプターなど米軍の回転翼プラットホームは射程距離が約8キロのAGM−114ヘルファイアやAGM−179 JAGMなど比較的短距離武器を運用した。レッドウルフは射程距離が200海里（約370キロ）にのぼるため従来の武器になかった遠距離スタンドオフ能力を具現する。

インド太平洋地域は広大な海域、分散した島環境、先端防空網による接近阻止・領域拒否（A2／AD）など複雑な作戦環境を持つ。こうした環境では伝統的な兵器体系だけでは対応に限界があるため、レッドウルフが持つ長距離精密打撃能力とネットワーク能力は地域内で作戦半径を大きく拡大する一方、敵の防空体系の監視範囲外から先制的打撃を加えることができる能力を付与すると期待される。

長距離打撃のために使用してきたトマホークやJASSMなどの武器は艦船や戦闘機で運用されたため、太平洋で分散した作戦を遂行する海兵隊が使用するのが難しかった。レッドウルフを導入すれば揚陸艦から発進した海兵隊AH−1Zを使用して大量の長距離精密攻撃が可能になり、ヘリコプターの生存性と任務柔軟性が同時に向上すると期待される。米国防総省は従来の高性能巡航ミサイルの補完に向け、低費用で大量の精密誘導武器を確保するためにさまざまな努力を進めてきたが、レッドウルフもその一部だ。

チェ・ヒョンホ／ミリドム代表／軍事コラムニスト