YouTubeチャンネル『りこよしの旅行と日常』で活動する「りこよし」夫婦。よしきさん（50）とりこさん（25）の25歳という年の差にもかかわらず、その仲睦まじい様子とよしきさんの年齢を感じさせない若々しいルックスで注目を集めている。ビジネスコミュニティのオフ会での出会いから、2泊3日のディズニーでの初デート、そして結婚に至るまでの彼らの恋愛事情を紹介する。

りこさんとよしきさん

「見た瞬間にけっこうわかりましたね」2人を引き寄せたオフ会

2024年、よしきさんが主催したビジネスコミュニティのオフ会に、母親と一緒に参加したりこさん。実は、よしきさんではなく別の参加者と話がしたいという目的だった。しかし、りこさんは「その人とはあまり話の内容に興味がわかなくって。逆によしき君とはすごく話が合った」と振り返る。

よしきさんもりこさんの第一印象について「可愛いなとは思いました」と語る。ただ、「生徒さんの娘」という感覚で接していたが、「23歳にしては考え方が大人っぽかった」と興味を抱いたという。

その後、よしきさんから連絡がきて、なぜか母親も含めた3人で食事をすることに。そして初デートはなんと2泊3日でディズニーランドへ。よしきさんは「初日にシーで遊んだら僕はホテルに泊まって、りこは一旦自宅に帰って、次の日に今度はランドで一緒に遊ぶってプラン」を考えていたが、りこさんから「私もお泊まりできますよ」と提案があったという。

そして交際から約1年後の2025年5月に入籍。結婚に至った理由について、よしきさんは「これだけ長く同棲できたのも初めてでしたし、一緒にいて楽しかった。何より僕がイライラすることがまったくなかった」と語る。また、りこさんの「変わっている」部分にも惹かれたという。

「まず48歳の人間と付き合うのを『いい』と言ってくれる時点でちょっと変だなと」とよしきさん。「話していると噛み合わないところがあったり、こっちが思いつかないような発想を飛ばしてくるんですよね」と、その「価値観をぶっ壊してくれる」面白さに魅力を感じたと話す。

年の差を感じる瞬間について聞かれると、りこさんは「体力的なところですね。えらく疲れているときはプラス10歳くらい老けて見えたり（笑）。そういう時は『おじいちゃんだね』って言います」と率直に答えた。

また、よしきさんの若々しい外見についても話題に。りこさんは「顔がどうとかではなくて、清潔感さえあればどうにでもなると思うんです」と語り、「よしき君がおじさんに見えなかったのって清潔感が大きかった」と指摘する。

今後の活動については、SNSだけでなく夫婦でビジネスも展開したいと考えているという。りこさんは「よしき君みたいに、年齢を重ねてもおしゃれで清潔感のある男性を増やすための発信をしていきたい」と、「おじさんの希望の星」を作りたいと意気込んでいる。

（「文春オンライン」編集部）