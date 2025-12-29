12月29日、TWICEのサナが29歳の誕生日を迎えた。数々のブランドのアンバサダーを務めるなどファッションアイコンとしても活躍し、インスタグラムのフォロワー数は日本人女性でトップクラスだ。サナが世界中から注目される、その理由とは？ 韓国エンタメウォッチャーでライターのK-POPゆりこ氏が解説する。（全2回目の1回目／つづきを読む）

【写真多数】「え！すっぴん！？」空港でのナチュラルすぎる姿、デコルテあらわなノースリーブドレスで妖艶な表情を見せた1枚も…サナの写真を全て見る



12月19日に誕生日を迎えたTWICEのサナ。出身は大阪府 ©︎時事通信社

◆◆◆

海外アーティスト初の国立競技場公演が決定

2026年春、TWICEが日本の音楽史に新たな金字塔を打ち立てる。4月25日からの3日間、東京・国立競技場での公演が決定したのだ。これは単独の海外アーティストとしては史上初のことであり、約24万人の動員が想定される“夢の大舞台”。

今年はデビュー10周年のアニバーサリーイヤーとして精力的に活動してきたTWICE。7月には韓国・仁川から6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」をスタート、大阪・愛知・福岡での公演を経て9月には東京ドーム公演を成功させた。今年の日本公演の総動員数はなんと40万人にも及ぶ。

その後も休むことなくアジア、オセアニア地域でツアーを継続。8月には「ロラパルーザ・シカゴ （Lollapalooza Chicago）」のヘッドライナーとしても出演し、圧巻のステージで観客を魅了した。なおK-POPガールズグループがヘッドライナーを務めるのは初めてのことだ。

2015年のデビュー、2018年までの日本への本格進出期、2021年頃のグローバルへの拡大期、そしてユニット活動活発化と“個の確立”の時代を経て、TWICEにとって2026年は真のレジェンダリーアーティストとしての地位を確立する“新章”へ突入するものと確信している。

今回はTWICEの中でメンバー内や日韓の橋渡し役を果たしてきた立役者、12月29日に29歳を迎える、サナに注目したい。日本人K-POPアイドルの先駆者、ファッションアイコンとしての一面、日韓で慕われ愛されるキャラクターを軸に彼女の魅力について紐解いていく。

モモと脱走を試みたことも…無断帰国も考えたデビュー前

サナがK-POPの世界へと足を踏み入れたのは2012年、15歳の時。大阪の難波で買い物をしていた彼女に、韓国の大手芸能事務所JYPエンターテインメントのスカウトが声をかけたことから始まった。突然の出来事に「怪しい」と警戒するも、手渡されたチラシにJ.Y. Park（パク・ジニョン）の写真が載っていたのを見て「この人、知ってる！」と安心したと、後に明かしている。中学卒業後、たった一人で韓国へわたり、サナの“TWICE人生”が始まったのだった。

しかし、練習生としての生活は順風満帆ではなかったという。中でも有名なのが、練習生仲間だった日本人メンバーモモと本気で“脱走”を計画していたというエピソードだ。今でこそK-POP業界で活躍する日本人アーティスト、練習生は増えたものの、サナやモモの練習生時代は“完全にアウェイ”の酷な環境であったことは想像に難くない。

慣れない韓国語に生活様式の違い、ハードなレッスン……。思い詰めた2人は、夜中に誰にも知らせず日本へ帰ろうと、いかに音を立てずに荷物を持ち出すかまで真剣に考えていたという。最終的に実行できなかった理由は、彼女たちのパスポートを事務所が管理していたから。「現実的に不可能だった」と苦笑しながら韓国のバラエティ番組で披露されたこの話は、もし実行されていたらTWICEは7人組になっていたかもしれないという“笑い話”として、今も語り草となっている。

オーディション番組「SIXTEEN」で“スター性”を買われデビュー

その後、サナは現TWICEメンバーのナヨン、ジョンヨン、ジヒョらと共に「6MIX」という名前でデビュー準備をするものの、他のメンバーの退所や韓国内の情勢悪化で計画が白紙になるという悲運に見舞われる。それでも諦めず、2015年に放送されたJYPのオーディション番組「SIXTEEN」に参加し、デビューを勝ち取ることになるのだが、この「SIXTEEN」という番組もなかなか過酷なリアリティーショーであった。

当初JYPに所属していた練習生16名が“デビュー組”の座をかけて競い合うというもので、今振り返ってみると、参加者の豪華さに驚く。I.O.Iでデビューし今はソロで活動するチョン・ソミ、IZ*ONEメンバーとなったイ・チェヨン、ITZYとして活躍中のイ・チェリョン、fromis_9のメインボーカルとなったパク・ジウォン、そして2023年ついにKISS OF LIFEでデビューを果たしたNATTY(ナッティ)。誰が選ばれてもおかしくないほど、多才なスターの卵たちが火花を散らしていたのである。

J.Y. Park主導のプロジェクトゆえ、ビジュアル、パフォーマンス力はもちろん、「スター性」という数値では測れない、人格を含めた指標が問われていたのも「SIXTEEN」の特徴だ。サナはダンスや歌の面においては圧倒的エースタイプではなかったものの、“スター性”があったのは確かだった。指摘を受けても必要以上に落ち込むことなくポジティブに受け止め、時には練習を怠った仲間をきちんと諭す。サナがTWICEメンバーに選ばれたのは、必然だったように思う。

「シャシャシャ」で一躍愛される日本人スターに

サナといえば「シャシャシャ」。初期のヒット曲「CHEER UP」の中で彼女が歌う「Shy Shy Shy」という部分が「シャシャシャ」と聞こえて可愛いと評判に。本人にとっては特に狙ったものではなかったかもしれない一節が、思いがけず“流行語”として定着。このワンフレーズでサナは一躍スターの仲間入りを果たした。

特筆すべきは「CHEER UP」が2016年リリースの曲、つまり約9年前の作品だということだ。当時はまだK-POPグループに日本人メンバーが珍しい時代。そんな中で“韓国のお茶の間で愛される日本人”という異例のポジションを築いたのは、まさに快挙だった。

その後も韓国のCMやバラエティ番組への出演オファーが続き、韓国の芸能界の中でもサナファンが急増。元Wonder Girlsのソンミ、恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』で一躍人気タレントとなったDEX、そしてドラマ「梨泰院クラス」の主演俳優パク・ソジュンもサナのファンであることを公言している。

そしてサナは、単に“シャシャシャが可愛かった”という理由だけで人気を得たわけではない。たゆまぬ努力で会得した流暢な韓国語、率直に語る飾らない姿、芸能人としてのプロ意識--そして何より、生まれながらの愛嬌とスター性。そのすべてが重なって、国境を越えた共感を呼んだのだ。

サナが韓国芸能界で切り開いた“日韓の扉”は、今や多くの後輩日本人アーティストたちの道標となっている。（つづく）

〈インスタが話題→人気歌手と“交際疑惑”の真相は…TWICEサナ（29）が「アジアのミューズ」になった“納得の理由”〉へ続く

（K-POPゆりこ）