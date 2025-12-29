〈「日本に帰ろう」デビュー前に“脱走”を計画→意外な結果に…15歳で韓国に渡ったTWICEサナ（29）がK-POPスターになるまで〉から続く

12月29日、TWICEのサナが29歳の誕生日を迎えた。数々のブランドのアンバサダーを務めるなどファッションアイコンとしても活躍し、インスタグラムのフォロワー数は日本人女性でトップクラスだ。サナが世界中から注目される、その理由とは？ 韓国エンタメウォッチャーでライターのK-POPゆりこ氏が解説する。（全2回目の2回目／最初から読む）

【写真多数】「美しすぎる…」205カラットのジュエリーをまとい美脚際立つ衣装で登場したサナ、"交際疑惑"が浮上した人気歌手とのツーショットも…



ジュエリーブランドのGRAFF（グラフ）が世界初公開した、希少ダイヤモンドの原石をカットした205カラットのジュエリーをまとって登場したTWICEのサナ ©時事通信フォト

“ファッションアイコン” としてサナが先導する時代のトレンド

サナは“ファッションアイコン”としてもアパレル、ビューティーの分野で目覚ましい活躍を見せている。

2023年に高級ジュエリーブランド・GRAFFの初となる日本人ブランドアンバサダーに起用され、その後高級ブランドPRADAのブランドアンバサダーにも就任、コスメティックブランド、イヴ・サンローラン・ボーテともアンバサダー契約を結ぶなど、世界のトップブランドの顔として広告やメディアに登場。また、韓国発のコスメブランド「MISSHA（ミシャ）」のミューズにも抜擢されている。TWICEの中でも、サナはアンバサダーおよび広告契約している社数がずば抜けて多いメンバーだ。

さらにファッション誌の表紙モデルも数多く務めており、韓国の『VOGUE』『ELLE』といったハイファッション誌や日本のメジャーファッション誌でもソロでカバーを飾るなど、ファッション業界や出版業界からの厚い信頼を得ている。

フォロワーは1271万人超

こうした活躍の背景には、サナ自身のセンスと発信力がある。インスタグラムのフォロワーは約1271万人に上り（2025年12月時点）、日本人としてトップクラスの影響力を誇る。投稿では撮影のオフショットや私服コーディネートも垣間見え、そのたびにネット上では「サナの愛用品」「サナの使っているコスメ」としてファンやファッション感度の高い人たちの間で話題となる。音楽アーティストとして培った表現力と華やかなオーラは、ステージを離れてもなお存分に発揮されているのだ。

ただ“数字を持った”インフルエンサー、華のあるルックスの持ち主だからといって、世界のトップメゾンの“顔”に抜擢され、ファッションアイコンになれるわけではない。サナの愛すべきキャラクターと、アーティストとしての実績があってこそ、多くの人からの信頼と説得力を得ている。

人気歌手との交際疑惑の真相は…

サナはK-POP第2世代を代表する“レジェンド”からも共演オファーをもらっている。今年12月10日にリリースされたBIGBANG・D-LITEの新曲「限度超過」のムードフィルム（teaser）、MVにもサナが登場。SNS上では意外な組み合わせに「面白すぎる！」「ふたりとも可愛い」と声が上がっていた。特にMVの最後のシーン、サナの韓国語のセリフ「オッパ、イロナバ〜（お兄さん、起きて）」にキュンとすること間違いなし。

同じくBIGBANGのリーダーであるG-DRAGON（ジードラゴン）もTWICEのライブ鑑賞後に自身のインスタグラムでサナ個人のアカウントをタグ付けし、大きな話題を呼んだ。一時、交際疑惑にまで発展したが、その後タレントのDEXのYouTubeトーク番組『ネンタビュー（冷蔵庫インタビュー）』での初共演に関連したことだったと判明。いずれにせよサナとBIGBANGメンバーとの共演、共作は今後も期待できそうだ。

なお『ネンタビュー』のスピンオフ番組で、サナがMCを務めたYouTube番組『サナのネンタビュー』にはTWICEメンバーのナヨンのほか、BTSのJ-HOPEやSEVENTEEN ウジ&ホシ、IVEのレイ、i-dleのミヨン、LE SSERAFIMのウンチェ、aespaのNINGNING、RIIZEのショウタロウ、NMIXXソリュンなどK-POPの第一線で活躍するアーティストがゲスト出演している。ここでしか聞けない思い出トーク、サナとの温かな関係性が伝わるシーンも多く、サナファンはもちろんK-POPファンは是非見てほしいコンテンツだ。

韓国の“日本人タレント像”を塗り替えた

デビューから10年、目まぐるしく変化を続けるK-POP界で、サナは一貫してその最前線に身を置き続け“日本人メンバー”という肩書きを超えた存在感を築き上げてきた。K-POPという枠を超え、韓国の芸能界における“日本人タレント像”を塗り替えた先駆者とも言えよう。

さらに日本のエンタメ史を振り返ってみても、ここまで世界で成功し、かつ日本国内でも高い知名度とブランド力を維持している日本人女性スターは、決して多くない。サナはその数少ない例のひとりだ。

しかも彼女は「海外で活躍する日本人」「逆輸入スター」といった枠ではなく、日本市場においても「地元のスター」。そして日本のファンがサナに感じているのは、本来遠い存在でありながらも、ほっとさせてくれる安心感と親しみやすさなのではないだろうか。

世界的な成功を収めてもなお、自国・他国の文化へのリスペクトを忘れず、ファンの前では真摯であろうとする姿勢。多くの人がスターに求める「親しみ」や「信頼」、そして「長く応援できる存在」という価値観とも、自然と重なっている。

過去最大規模のワールドツアー、初の国立競技場ライブも

サナにとっては20代最後の1年となる2026年。メンバー・チェヨンの体調不良と休養という心配なニュースもありつつ、TWICEの快進撃は約束されている。昨年より続く、結成10周年を記念したワールドツアーの追加公演が発表されたのだ。

年明けすぐの1月9日（現地時間）にバンクーバーから再スタート、台北と北米の20地域を訪れた後に、バルセロナ、パリ、ロンドンまでヨーロッパの計28地域でライブを開催。これはTWICEにとって過去最大規模のワールドツアーとなる。

加えて、日本では単独での海外アーティスト初となるMUFG STADIUM(国立競技場)での3日間公演。国内でコンサートができる施設の中では最大級、1日8万人を動員可能で、360度のステージ。TWICEの“格”、そしてアニバーサリーイヤーの集大成にふさわしい会場だ。

ワールドツアーの追加公演、そして記念すべき国立競技場の単独コンサートを経て次のフェーズへ。名実ともに成熟したアーティストとして、これからの活動を楽しみにしたい。

（K-POPゆりこ）